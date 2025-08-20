Live
  • Ср 20.08.2025
  • Харків  +29°С
  • USD 41.36
  • EUR 48.32

Тривожно на Куп’янщині: чому росіяни можуть прорватися – думка експерта 📹

Фронт 15:24   20.08.2025
Вікторія Яковенко
Тривожно на Куп’янщині: чому росіяни можуть прорватися – думка експерта 📹 Скриншот

Ситуація на Куп’янському напрямку – складна та тривожна, констатує оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець. З яких боків ворожі війська атакують та чому у росіян «є можливість» прорватися, розповів експерт.

Вранці він повідомив, що супротивник вийшов до кількох крайніх вулиць та кварталів Куп’янська.

«Він прорвався у двох місцях – район міського цвинтаря та АЗС «УкрАвтоГаз», і дві вулиці – Мечникова і Мічуріна. Раніше, крім того, вони зайняли північну частину, кілька кварталів або вулиць, селища Мирове (колишня Московка). Протягом кількох останніх діб ЗСУ контратакували у районі вулиць Мечникова і Мічуріна, і потіснили супротивника, обмеживши його вклинення. Однак у районі кладовища і АЗС втрималися штурмові групи противника, і в Мировому», – зазначив Машовець.

Він пояснює: таким чином ворог прагне якнайглибше обійти Куп’янськ з півночі та з північного заходу.

«Щоб заблокувати не тільки цю дорогу, яка на Великий Бурлук веде на Дворічну з Куп’янська, а й на Чугуїв. По цій дорозі, очевидно, здійснюється технічне забезпечення частин підрозділу ЗСУ, які обороняються в самому місті та на східному березі Осколу», – підкреслив Машовець.

Спробував супротивник прорватися на Петропавлівку, щоб вийти до східних околиць Куп’янська, але зазнав невдачі, продовжує експерт.

«Ситуація досить складна та тривожна для Куп’янського напрямку. Є можливість, що війська супротивника прорвуться. Тому що, наскільки я розумію, в ЗСУ недостатньо тут сил і засобів для того, щоб усунути цей прорив супротивника з його плацдарму на Осколі, на північ від міста», – вважає Машовець.

Періодично росіяни атакують і в бік Великого Бурлука, зазначив експерт.

«Крім того, на південь продовжуються спроби противника розширити свій прорив до Осколу. Намагаються обійти Загризове по обидва боки – із заходу та сходу, діючи на Богуславку та на Нову Кругляківку. Тут поки що противнику досягти особливих результатів не вдалося», – підсумував Машовець.

Відео: NEMYRIALIVE

Читайте також: “Противник вийшов до крайніх вулиць і кварталів Куп’янська” – Машовець

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Як знайти бювети з водою: для харків’ян створили зручний сервіс
Як знайти бювети з водою: для харків’ян створили зручний сервіс
20.08.2025, 16:17
Тривожно на Куп’янщині: чому росіяни можуть прорватися – думка експерта 📹
Тривожно на Куп’янщині: чому росіяни можуть прорватися – думка експерта 📹
20.08.2025, 15:24
Бронювання й пільги на «комуналку»: є робота в харківському КП
Бронювання й пільги на «комуналку»: є робота в харківському КП
20.08.2025, 14:42
«Атмосфера була неймовірною». У Харкові змагались найсильніші (відео)
«Атмосфера була неймовірною». У Харкові змагались найсильніші (відео)
20.08.2025, 14:25
Вибух на Харківщині: 19-річному хлопцю відірвало руку
Вибух на Харківщині: 19-річному хлопцю відірвало руку
20.08.2025, 13:12
Школа та 13 будинків: нові концепції відновлення можуть побачити харків’яни
Школа та 13 будинків: нові концепції відновлення можуть побачити харків’яни
20.08.2025, 13:42

Новини за темою:

16:14
«Бачимо, як росіяни активізувались в районі Липців» – ОТУВ «Харків»
13:34
Росія не має отримати жодної винагороди за цю війну – Зеленський
16:49
Два бої точаться на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
12:11
Історія використовує Трампа як пусковий гачок нової війни – Найєм
16:49
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу на 16:00

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Тривожно на Куп’янщині: чому росіяни можуть прорватися – думка експерта 📹»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2025 в 15:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Куп’янському напрямку – складна та тривожна, констатує оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець.".