Тривожно на Куп’янщині: чому росіяни можуть прорватися – думка експерта 📹
Ситуація на Куп’янському напрямку – складна та тривожна, констатує оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець. З яких боків ворожі війська атакують та чому у росіян «є можливість» прорватися, розповів експерт.
Вранці він повідомив, що супротивник вийшов до кількох крайніх вулиць та кварталів Куп’янська.
«Він прорвався у двох місцях – район міського цвинтаря та АЗС «УкрАвтоГаз», і дві вулиці – Мечникова і Мічуріна. Раніше, крім того, вони зайняли північну частину, кілька кварталів або вулиць, селища Мирове (колишня Московка). Протягом кількох останніх діб ЗСУ контратакували у районі вулиць Мечникова і Мічуріна, і потіснили супротивника, обмеживши його вклинення. Однак у районі кладовища і АЗС втрималися штурмові групи противника, і в Мировому», – зазначив Машовець.
Він пояснює: таким чином ворог прагне якнайглибше обійти Куп’янськ з півночі та з північного заходу.
«Щоб заблокувати не тільки цю дорогу, яка на Великий Бурлук веде на Дворічну з Куп’янська, а й на Чугуїв. По цій дорозі, очевидно, здійснюється технічне забезпечення частин підрозділу ЗСУ, які обороняються в самому місті та на східному березі Осколу», – підкреслив Машовець.
Спробував супротивник прорватися на Петропавлівку, щоб вийти до східних околиць Куп’янська, але зазнав невдачі, продовжує експерт.
«Ситуація досить складна та тривожна для Куп’янського напрямку. Є можливість, що війська супротивника прорвуться. Тому що, наскільки я розумію, в ЗСУ недостатньо тут сил і засобів для того, щоб усунути цей прорив супротивника з його плацдарму на Осколі, на північ від міста», – вважає Машовець.
Періодично росіяни атакують і в бік Великого Бурлука, зазначив експерт.
«Крім того, на південь продовжуються спроби противника розширити свій прорив до Осколу. Намагаються обійти Загризове по обидва боки – із заходу та сходу, діючи на Богуславку та на Нову Кругляківку. Тут поки що противнику досягти особливих результатів не вдалося», – підсумував Машовець.
Відео: NEMYRIALIVE
