Тревожно на Купянщине: почему россияне могут прорваться – мнение эксперта 📹
Ситуация на Купянском направлении – сложная и тревожная, констатирует обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец. С каких сторон вражеские войска атакуют и почему у россиян есть возможность прорваться, рассказал эксперт.
Утром он сообщил, что противник вышел к нескольким крайним улицам и кварталам Купянска.
«Он прорвался в двух местах – район городского кладбища и АЗС «УкрАвтоГаз», и две улицы – Мечникова и Мичурина. Ранее, кроме того, они заняли северную часть, несколько кварталов или улиц, поселка Мировое (бывшая Московка). В течение нескольких последних суток ВСУ контратаковали в районе улиц Мечникова и Мичурина и потеснили противника, ограничив его вклинение. Однако в районе кладбища и АЗС удержались штурмовые группы противника и в Мировом», — отметил Машовец.
Он объясняет: таким образом враг стремится глубже обойти Купянск с севера и с северо-запада.
«Чтобы заблокировать не только эту дорогу, которая ведет на Великий Бурлук на Двуречную из Купянска, но и на Чугуев. По этой дорогой, очевидно, осуществляется техническое обеспечение частей подразделения ВСУ, которые обороняются в самом городе и на восточном берегу Оскола», — подчеркнул Машовец.
Попытался противник прорваться и на Петропавловку, чтобы выйти к восточным окрестностям Купянска, но потерпел неудачу, продолжает эксперт.
«Ситуация достаточно сложная и тревожная для Купянского направления. Есть возможность, что войска противника прорвутся. Потому что, насколько я понимаю, у ВСУ недостаточно сил и средств для того, чтобы устранить этот прорыв противника с его плацдарма на Осколе, к северу от города», — считает Машовец.
Периодически россияне атакуют и в сторону Великого Бурлука, отметил эксперт.
«Кроме того, к югу продолжаются попытки противника расширить свой прорыв к Осколу. Пытаются обойти Загрызово с обеих сторон — с запада и востока, действуя на Богуславку и Новую Кругляковку. Здесь пока противнику достичь особых результатов не удалось», — подытожил Машовец.
Видео: NEMYRIALIVE
Читайте также: По всей линии фронта было 175 боев – где наступала РФ на Харьковщине
- • Дата публикации материала: 20 августа 2025 в 15:24;
