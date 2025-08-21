Live
О продвижении на севере от Харькова сообщил враг – в ISW это опровергают

Украина 07:35   21.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
О продвижении на севере от Харькова сообщил враг – в ISW это опровергают

Недавно россияне начали распространять информацию о якобы успешном продвижении армии РФ в северной части области, уточнили в Институте изучения войны (ISW).

Речь идет об участке вблизи Тихого, уточнили аналитики. И добавили, что эти данные – фейк. Никаких успехов в северной части Харьковщины нет.

«19 и 20 августа российские войска атаковали северо-восточнее Харькова близ Волчанска, Синельниково и на южном (левом) берегу реки Волчья. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Синельниково», – пишут в Институте изучения войны.

Также фейковой информацией оказались и данные россиян об их успехах на севере от Купянска.

«19 и 20 августа российские войска атаковали вблизи самого Купянска; к западу от Купянска вблизи Соболевки; северо-западнее Купянска близ Мирового; к северу от Купянска близ Кондрашовки; северо-восточнее Купянска вблизи Синьковки, Фиголовки и Каменки; и юго-восточнее Купянска вблизи Степной Новоселовки», – добавили в ISW.

Также бои шли и на Боровском направлении возле Загрызово и Ольговки.

Читайте также: Тревожно на Купянщине: почему россияне могут прорваться – мнение эксперта 📹

Автор: Николь Костенко-Лагутина
