О продвижении на севере от Харькова сообщил враг – в ISW это опровергают
Недавно россияне начали распространять информацию о якобы успешном продвижении армии РФ в северной части области, уточнили в Институте изучения войны (ISW).
Речь идет об участке вблизи Тихого, уточнили аналитики. И добавили, что эти данные – фейк. Никаких успехов в северной части Харьковщины нет.
«19 и 20 августа российские войска атаковали северо-восточнее Харькова близ Волчанска, Синельниково и на южном (левом) берегу реки Волчья. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Синельниково», – пишут в Институте изучения войны.
Также фейковой информацией оказались и данные россиян об их успехах на севере от Купянска.
«19 и 20 августа российские войска атаковали вблизи самого Купянска; к западу от Купянска вблизи Соболевки; северо-западнее Купянска близ Мирового; к северу от Купянска близ Кондрашовки; северо-восточнее Купянска вблизи Синьковки, Фиголовки и Каменки; и юго-восточнее Купянска вблизи Степной Новоселовки», – добавили в ISW.
Также бои шли и на Боровском направлении возле Загрызово и Ольговки.
