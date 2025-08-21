ОТУВ “Харків”: ситуація на півночі області – складна
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Про бої та втрати ворога на Південно-Слобожанському напрямку повідомили у зведенні за 21 серпня в ОТУВ “Харків”.
“Минулої доби російські окупанти нанесли 1 авіаційний удар з використанням 8 НАР, здійснили 109 обстрілів позицій наших військ, з них 59 ударів дронами-камікадзе. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку на нашому напрямку. Знешкоджено 6 осіб агресора”, – пишуть СОУ.
За добу на півночі Харківщини ворог втратив 64 одиниці техніки та озброєння:
▪️артсистему;
▪️десять авто;
▪️48 БпЛА;
▪️чотири одиниці спецтехніки;
▪️засіб РЕБ.
Знищено:
▪️80 укриттів для особового складу;
▪️ два стартові майданчики для запуску БпЛА;
▪️два місця зберігання БП.
Читайте також: На Куп’янщині було відносно спокійно – Генштаб повідомив подробиці
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: бои, ОТГВ "Харьков", харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ОТУВ “Харків”: ситуація на півночі області – складна»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2025 в 11:47;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та втрати ворога на Південно-Слобожанському напрямку повідомили у зведенні за 21 серпня в ОТУВ “Харків”. ".