ОТУВ “Харків”: ситуація на півночі області – складна

Україна 11:47   21.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ОТУВ “Харків”: ситуація на півночі області – складна Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Про бої та втрати ворога на Південно-Слобожанському напрямку повідомили у зведенні за 21 серпня в ОТУВ “Харків”. 

Минулої доби російські окупанти нанесли 1 авіаційний удар з використанням 8 НАР, здійснили 109 обстрілів позицій наших військ, з них 59 ударів дронами-камікадзе. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку на нашому напрямку. Знешкоджено 6 осіб агресора”, – пишуть СОУ.

За добу на півночі Харківщини ворог втратив 64 одиниці техніки та озброєння:

▪️артсистему;

▪️десять авто;

▪️48 БпЛА;

▪️чотири одиниці спецтехніки;

▪️засіб РЕБ.

Знищено:

▪️80 укриттів для особового складу;

▪️ два стартові майданчики для запуску БпЛА;

▪️два місця зберігання БП.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
