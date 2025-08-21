Live
В Харькове состоялась сессия облсовета: Синегубов говорил про фронт и обучение

Политика 12:12   21.08.2025
Виктория Яковенко
В Харькове состоялась сессия облсовета: Синегубов говорил про фронт и обучение Фото: Олег Синегубов

21 августа прошла очередная сессия Харьковского облсовета. В начале заседания глава ХОВА Олег Синегубов рассказал об актуальной обстановке.

По словам Синегубова, в регионе продолжают готовиться к отопительному сезону. Ключевое – работа по защите критической инфраструктуры.

Продолжается подготовка и к новому учебному году. Уже с сентября в офлайн или смешанную форму обучения выйдет более 50 тысяч детей, в прошлом году их было всего 15 тысяч, говорит глава ХОВА.

«Продолжаем строительство 38 подземных школ, которые планируется завершить до конца года. Это позволит вывести в офлайн или смешанный формат еще около 40 тысяч учащихся. Таким образом, с 1 января 2026 года около 100 тысяч детей смогут вернуться за парты в безопасных школах», — заявил Синегубов.

Он также уточнил, что к 1 сентября должно завершиться строительство фабрики-кухни в Лозовой.

«Фронт в Харьковской области остается стабильным. Каждый день враг пытается штурмовать, но наши военные надежно держат оборону», — подытожил глава ХОВА.

Автор: Виктория Яковенко
