Терехов собирает депутатов, чтобы рассмотреть вопрос обороны Харькова

Политика 10:30   21.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Терехов собирает депутатов, чтобы рассмотреть вопрос обороны Харькова Фото: Василий Голосный

О том, что мэр Игорь Терехов собирает 44 внеочередную сессию Харьковского горсовета, передают в пресс-службе мэрии. 

Она пройдет в пятницу, 22 августа в онлайн режиме. Начало запланировано на 09:00.

В повестке – всего четыре вопроса, а также раздел «Разное».

Основные вопросы, которые должны рассмотреть депутаты – бюджетные и, касающиеся безопасности и обороны Харькова.

С полным пакетом документов можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
