Терехов собирает депутатов, чтобы рассмотреть вопрос обороны Харькова

О том, что мэр Игорь Терехов собирает 44 внеочередную сессию Харьковского горсовета, передают в пресс-службе мэрии.

Она пройдет в пятницу, 22 августа в онлайн режиме. Начало запланировано на 09:00.

В повестке – всего четыре вопроса, а также раздел «Разное».

Основные вопросы, которые должны рассмотреть депутаты – бюджетные и, касающиеся безопасности и обороны Харькова.

С полным пакетом документов можно ознакомиться по ссылке.