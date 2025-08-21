Терехов собирает депутатов, чтобы рассмотреть вопрос обороны Харькова
Фото: Василий Голосный
О том, что мэр Игорь Терехов собирает 44 внеочередную сессию Харьковского горсовета, передают в пресс-службе мэрии.
Она пройдет в пятницу, 22 августа в онлайн режиме. Начало запланировано на 09:00.
В повестке – всего четыре вопроса, а также раздел «Разное».
Основные вопросы, которые должны рассмотреть депутаты – бюджетные и, касающиеся безопасности и обороны Харькова.
С полным пакетом документов можно ознакомиться по ссылке.
