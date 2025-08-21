Live
  • Чт 21.08.2025
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.38
  • EUR 48.17

Ночная массированная атака: РФ била по американскому предприятию (обновлено)

Происшествия 09:58   21.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ночная массированная атака: РФ била по американскому предприятию (обновлено) Фото: Getty images / Автор: Caristania Fabricius

В ночь на 21 августа Украина пережила очередной массированный обстрел РФ. 

Обновлено в 09:58. Глава МИД Украины Андрей Сибига уточнил: на Закарпатье под удар попало крупное американское предприятие по производству электроники.

«Что привело к серьезным разрушениям и жертвам. Полностью гражданский объект, не имеющий никакого отношения к обороне или военным действиям. Это не первая атака России на американские предприятия на Украине после атак на офисы Boeing в Киеве в начале этого года и других нападений. Никакой военной логики или необходимости, только террор против людей, бизнеса и нормальной жизни в нашей стране», – написал Сибига.

Фото: Андрей Сибига/Х

В 02:49 Воздушные силы ВСУ сообщили, что взлетел МиГ-31К. После этого покраснела вся Украина. До этого россияне выпускали БпЛА разных типов.

После этого над Украиной полетели ракеты. Под утро, около 04:40 взрывы прозвучали в Мукачево Закарпатской области. Как оказалось, под удары попало предприятие, сообщил мэр города Андрей Балога.

«Мишенью стало гражданское предприятие, обеспечивающее работой тысячи жителей нашей громады и района. К счастью, обошлось без погибших, но в результате удара произошел масштабный пожар и пострадавшие, которым предоставляется вся необходимая помощь», – написал Балога.

Позже враг атаковал Львов – по городу прилетели БпЛА и крылатые ракеты. Известно об одном погибшем и троих раненых.

«Повреждены десятки жилых домов. На местах работают все профильные службы», – уточнил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Из-за разрушений часть людей прийдется отселить из пострадавших домов, добавил мэр Львова Андрей Садовой.

«Из-за разрушений придется отселить жильцов 11 квартир – это 17 человек. Всех разместим во временном жилье. Пострадавшие получат компенсацию на аренду жилья. Повреждено 26 домов, сорвано 5 крыш, выбито 155 окон. Также поврежден детский сад — ориентировочно 30 окон и 9 авто», – проинформировал Садовой.

Громко было и в Луцке. Мэр Игорь Полищук акцентировал, что громада пережила очередную атаку БпЛА и ракетами.

«Слава Богу, по состоянию на эту минуту пострадавших и погибших нет», – добавил городской голова.

Также под удары попало Запорожье, Днепр и Суммы. Информации насчет пострадавших и разрушений на данный момент нет.

Тем временем в Воздушных силах ВСУ сообщили: в небе над Украиной этой ночью было 614 целей. По состоянию на 09:00 украинские защитники сбили 577 из них.

Читайте также: На Купянщине было относительно спокойно – Генштаб сообщил подробности

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 21 августа: погибший в огне, затишье на Купянщине
Новости Харькова — главное 21 августа: погибший в огне, затишье на Купянщине
21.08.2025, 09:02
День Харькова и День Независимости Украины горожане будут праздновать в метро
День Харькова и День Независимости Украины горожане будут праздновать в метро
20.08.2025, 20:37
Как найти бюветы с водой: для харьковчан создали удобный сервис
Как найти бюветы с водой: для харьковчан создали удобный сервис
20.08.2025, 16:17
Ночная массированная атака: РФ била по американскому предприятию (обновлено)
Ночная массированная атака: РФ била по американскому предприятию (обновлено)
21.08.2025, 09:58
ГСЧС: ночью в Харькове горела многоэтажка – в огне погиб мужчина
ГСЧС: ночью в Харькове горела многоэтажка – в огне погиб мужчина
21.08.2025, 07:58
Сегодня будет перекрыт Клочковский спуск, а трамваи в Харькове изменят маршрут
Сегодня будет перекрыт Клочковский спуск, а трамваи в Харькове изменят маршрут
21.08.2025, 10:55

Новости по теме:

12:13
Атака на Кременчуг: куда целили россияне, мэр предупредил об опасности (фото)
15:09
Погибли два человека: враг атаковал авто на Харьковщине
14:16
«Враг охотится за нами». Дрон атаковал авто полицейских на Харьковщине (фото)
13:38
Дроны СБУ ударили по складам «Шахедов» под Елабугой в РФ (видео)
08:42
Нет воды, света, не ездят поезда: Лозовая пережила самую массированную атаку

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Ночная массированная атака: РФ била по американскому предприятию (обновлено)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 августа 2025 в 09:58;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 21 августа Украина пережила очередной массированный обстрел РФ. ".