Ночная массированная атака: РФ била по американскому предприятию (обновлено)

В ночь на 21 августа Украина пережила очередной массированный обстрел РФ.

Обновлено в 09:58. Глава МИД Украины Андрей Сибига уточнил: на Закарпатье под удар попало крупное американское предприятие по производству электроники.

«Что привело к серьезным разрушениям и жертвам. Полностью гражданский объект, не имеющий никакого отношения к обороне или военным действиям. Это не первая атака России на американские предприятия на Украине после атак на офисы Boeing в Киеве в начале этого года и других нападений. Никакой военной логики или необходимости, только террор против людей, бизнеса и нормальной жизни в нашей стране», – написал Сибига.

В 02:49 Воздушные силы ВСУ сообщили, что взлетел МиГ-31К. После этого покраснела вся Украина. До этого россияне выпускали БпЛА разных типов.

После этого над Украиной полетели ракеты. Под утро, около 04:40 взрывы прозвучали в Мукачево Закарпатской области. Как оказалось, под удары попало предприятие, сообщил мэр города Андрей Балога.

«Мишенью стало гражданское предприятие, обеспечивающее работой тысячи жителей нашей громады и района. К счастью, обошлось без погибших, но в результате удара произошел масштабный пожар и пострадавшие, которым предоставляется вся необходимая помощь», – написал Балога.

Позже враг атаковал Львов – по городу прилетели БпЛА и крылатые ракеты. Известно об одном погибшем и троих раненых.

«Повреждены десятки жилых домов. На местах работают все профильные службы», – уточнил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Из-за разрушений часть людей прийдется отселить из пострадавших домов, добавил мэр Львова Андрей Садовой.

«Из-за разрушений придется отселить жильцов 11 квартир – это 17 человек. Всех разместим во временном жилье. Пострадавшие получат компенсацию на аренду жилья. Повреждено 26 домов, сорвано 5 крыш, выбито 155 окон. Также поврежден детский сад — ориентировочно 30 окон и 9 авто», – проинформировал Садовой.

Громко было и в Луцке. Мэр Игорь Полищук акцентировал, что громада пережила очередную атаку БпЛА и ракетами.

«Слава Богу, по состоянию на эту минуту пострадавших и погибших нет», – добавил городской голова.

Также под удары попало Запорожье, Днепр и Суммы. Информации насчет пострадавших и разрушений на данный момент нет.

Тем временем в Воздушных силах ВСУ сообщили: в небе над Украиной этой ночью было 614 целей. По состоянию на 09:00 украинские защитники сбили 577 из них.