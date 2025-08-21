Нічна масована атака: РФ вгатила по американському підприємству (оновлено)

У ніч проти 21 серпня Україна пережила черговий масований обстріл РФ.

Оновлено о 09:58. Глава МЗС України Андрій Сибіга уточнив: на Закарпатті під ударом опинилося велике американське підприємство з виробництва електроніки.

“Що призвело до серйозних руйнувань і жертв. Повністю цивільний об’єкт, який не має жодного відношення до оборони чи військових дій. Це не перша атака Росії на американські підприємства в Україні після атак на офіси Boeing у Києві на початку цього року та інших нападів. Жодної військової логіки чи необхідності, тільки терор проти людей, бізнесу та нормального життя в нашій країні”, – написав Сибіга.

О 02:49 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що злетів МіГ-31К. Після цього “почервоніла” вся Україна. До цього росіяни випускали БпЛА різних типів.

Після цього над Україною полетіли ракети. Зранку, близько 04:40, вибухи пролунали в Мукачеві Закарпатської області. Як виявилось, під удари потрапило підприємство, повідомив мер міста Андрій Балога.

“Мішенню стало цивільне підприємство, яке забезпечувало роботою тисячі мешканців нашої громади та району. На щастя, обійшлось без загиблих, але в наслідок удару сталась масштабна пожежа та є постраждалі, яким надається вся необхідна допомога“, – написав Балога.

Пізніше ворог атакував Львів – по місту прилетіли БпЛА та крилаті ракети. Відомо про одного загиблого та трьох поранених.

“Пошкоджені десятки житлових будинків. На місцях працюють всі профільні служби“, – уточнив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Через руйнування частину людей доведеться відселити з потерпілих будинків, додав мер Львова Андрій Садовий.

“Через руйнування доведеться відселити мешканців 11 квартир — це 17 людей. Всіх розмістимо у тимчасовому житлі. Постраждалі отримуватимуть компенсацію на оренду житла. Пошкоджено 26 будинків, зірвано 5 дахів, вибито 155 вікон. Також пошкоджено дитячий садок — орієнтовно 30 вікон та 9 авто”, – зазначив Садовий.

Гучно було й у Луцьку. Мер Ігор Поліщук акцентував, що громада пережила чергову атаку БпЛА та ракетами.

“Слава Богу, станом на цю хвилину потерпілих та загиблих немає”, – додав міський голова.

Також під удари потрапили Запоріжжя, Дніпро та Суми. Інформації щодо постраждалих і руйнувань наразі немає.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ повідомили: у небі над Україною цієї ночі було 614 цілей. Станом на 9:00 українські захисники збили 577 із них.