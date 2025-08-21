Терехов збирає депутатів, щоб розглянути питання оборони Харкова
Фото: Василь Голосний
Про те, що мер Ігор Терехов збирає 44 позачергову сесію Харківської міськради, передають у пресслужбі мерії.
Вона пройде у п’ятницю, 22 серпня, в онлайн режимі. Початок запланований на 09:00
У порядку денному – лише чотири питання, а також розділ “Різне”.
Основні питання, які мають розглянути депутати – бюджетні та ті, що стосуються безпеки та оборони Харкова.
З повним пакетом документів можна ознайомитись за посиланням.
Читайте також: Нічна масована атака: РФ вгатила по американському підприємству (оновлено)
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Терехов збирає депутатів, щоб розглянути питання оборони Харкова»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2025 в 10:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що мер Ігор Терехов збирає 44 позачергову сесію Харківської міськради, передають у пресслужбі мерії. ".