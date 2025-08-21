Live
Терехов збирає депутатів, щоб розглянути питання оборони Харкова

Політика 10:30   21.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Терехов збирає депутатів, щоб розглянути питання оборони Харкова Фото: Василь Голосний

Про те, що мер Ігор Терехов збирає 44 позачергову сесію Харківської міськради, передають у пресслужбі мерії. 

Вона пройде у п’ятницю, 22 серпня, в онлайн режимі. Початок запланований на 09:00

У порядку денному – лише чотири питання, а також розділ “Різне”.

Основні питання, які мають розглянути депутати – бюджетні та ті, що стосуються безпеки та оборони Харкова.

З повним пакетом документів можна ознайомитись за посиланням.

Читайте також: Нічна масована атака: РФ вгатила по американському підприємству (оновлено)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
