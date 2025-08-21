У Харкові відбулась сесія облради: Синєгубов звітував про фронт і навчання
21 серпня пройшла чергова сесія Харківської облради. На початку засідання голова ХОВА Олег Синєгубов розповів про актуальну обстановку.
За словами Синєгубова, в регіоні продовжують готуватись до опалювального сезону. Ключове – робота із захисту критичної інфраструктури.
Триває підготовка і до нового навчального року. Вже з вересня в офлайн чи змішану форму навчання вийде понад 50 тисяч дітей, торік їх було лише 15 тисяч, каже голова ХОВА.
«Продовжуємо будівництво 38 підземних шкіл, які планується завершити до кінця року. Це дозволить вивести в офлайн чи змішаний формат ще близько 40 тисяч учнів. Таким чином з 1 січня 2026 року близько 100 тисяч дітей зможуть повернутися за парти у безпечних школах», – заявив Синєгубов.
Він також уточнив, що до 1 вересня має завершитися будівництво фабрики-кухні в Лозовій.
«Фронт на Харківщині залишається стабільним. Щодня ворог намагається штурмувати, але наші військові надійно тримають оборону», – підсумував голова ХОВА.
