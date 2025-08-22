Live
Семеро убитых военных РФ и 58 единиц уничтоженной техники – сутки на севере

Украина 11:50   22.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Семеро убитых военных РФ и 58 единиц уничтоженной техники – сутки на севере Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

О том, как прошли сутки на севере Харьковской области, проинформировали в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 112 обстрелов позиций наших войск, из них 34 удара дронами-камикадзе. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику в нашем направлении. Уничтожено семь военных агрессора», – пишут в ВСУ.

Кроме того, на Южно-Слобожанском направлении ВС РФ потеряли 58 единиц вооружения и военной техники:

▪️четыре авто;

▪️50 БпЛА;

▪️четыре единицы спецтехники.

Уничтожено:

▪️62 укрытия для личного состава;

▪️четыре стартовые площадки запуска БпЛА;

▪️место хранения БП.

Читайте также: Генштаб: 15 раз военные РФ атаковали позиции ВСУ на Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
