Семеро убитых военных РФ и 58 единиц уничтоженной техники – сутки на севере
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
О том, как прошли сутки на севере Харьковской области, проинформировали в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 112 обстрелов позиций наших войск, из них 34 удара дронами-камикадзе. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику в нашем направлении. Уничтожено семь военных агрессора», – пишут в ВСУ.
Кроме того, на Южно-Слобожанском направлении ВС РФ потеряли 58 единиц вооружения и военной техники:
▪️четыре авто;
▪️50 БпЛА;
▪️четыре единицы спецтехники.
Уничтожено:
▪️62 укрытия для личного состава;
▪️четыре стартовые площадки запуска БпЛА;
▪️место хранения БП.
22 августа 2025 в 11:50
