Семеро вбитих військових РФ та 58 одиниць знищеної техніки – доба на півночі
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Про те, як минула доба на півночі Харківської області, поінформували в ОТУВ “Харків”.
“Минулої доби російські окупанти здійснили 112 обстрілів позицій наших військ, з них 34 удари дронами-камікадзе. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку на нашому напрямку. Знешкоджено 7 осіб агресора”, – пишуть у ЗСУ.
Крім того, на Південно-Слобожанському напрямку ЗС РФ втратили 58 одиниць озброєння та військової техніки:
▪️чотири автомобілі;
▪️50 БпЛА;
▪️чотири одиниці спеціальної техніки.
Знищено:
▪️62 укриття для особового складу;
▪️чотири стартові позиції запуску БпЛА;
▪️місце зберігання БП.
