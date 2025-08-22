Live
Семеро вбитих військових РФ та 58 одиниць знищеної техніки – доба на півночі

Україна 11:50   22.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про те, як минула доба на півночі Харківської області, поінформували в ОТУВ “Харків”.

Минулої доби російські окупанти здійснили 112 обстрілів позицій наших військ, з них 34 удари дронами-камікадзе. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку на нашому напрямку. Знешкоджено 7 осіб агресора”, – пишуть у ЗСУ.

Крім того, на Південно-Слобожанському напрямку ЗС РФ втратили 58 одиниць озброєння та військової техніки:

▪️чотири автомобілі;

▪️50 БпЛА;

▪️чотири одиниці спеціальної техніки.

Знищено:

▪️62 укриття для особового складу;

▪️чотири стартові позиції запуску БпЛА;

▪️місце зберігання БП.

Читайте також: Генштаб: 15 разів військові РФ атакували позиції ЗСУ на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
