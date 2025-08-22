Live
Генштаб: 15 разів військові РФ атакували позиції ЗСУ на Харківщині

Україна 08:15   22.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про те, де точилися бої протягом доби на Харківщині, розповів Генштаб вранці 22 серпня. 

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували десять разів біля Вовчанська та Синельникового.

На Куп’янському – окупанти намагалися наступати п’ять разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та Куп’янська”, – уточнили у ГШ. А також поновили дані про втрати ЗС РФ.

Читайте також: В ISW проаналізували дані РФ про їхні «перемоги» на трьох напрямках області

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
