Генштаб: 15 разів військові РФ атакували позиції ЗСУ на Харківщині

Про те, де точилися бої протягом доби на Харківщині, розповів Генштаб вранці 22 серпня.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували десять разів біля Вовчанська та Синельникового.

На Куп’янському – окупанти намагалися наступати п’ять разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та Куп’янська”, – уточнили у ГШ. А також поновили дані про втрати ЗС РФ.