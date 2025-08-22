Генштаб: 15 разів військові РФ атакували позиції ЗСУ на Харківщині
Про те, де точилися бої протягом доби на Харківщині, розповів Генштаб вранці 22 серпня.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували десять разів біля Вовчанська та Синельникового.
На Куп’янському – окупанти намагалися наступати п’ять разів.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та Куп’янська”, – уточнили у ГШ. А також поновили дані про втрати ЗС РФ.
Читайте також: В ISW проаналізували дані РФ про їхні «перемоги» на трьох напрямках області
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Генштаб: 15 разів військові РФ атакували позиції ЗСУ на Харківщині»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2025 в 08:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де точилися бої протягом доби на Харківщині, розповів Генштаб вранці 22 серпня. ".