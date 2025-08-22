Генштаб: 15 раз военные РФ атаковали позиции ВСУ на Харьковщине

О том, где шли бои в течение суток в Харьковской области, рассказал Генштаб утром 22 августа.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали десять раз около Волчанска и Синельниково.

На Купянском – оккупанты пытались наступать пять раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки и Купянска», – уточнили в ГШ. А также обновили данные о потерях ВС РФ.