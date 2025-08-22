Live
  • Пт 22.08.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.22
  • EUR 47.98

В ISW проанализировали данные РФ об их «победах» на трех направлениях области

Украина 07:34   22.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
В ISW проанализировали данные РФ об их «победах» на трех направлениях области

Недавно враг сообщил, что армия России продвинулись на Южно-Слобожанском, Великобурлукском и Боровском направлениях, уточнили в Институте изучения войны (ISW).

Однако информация врага об успехах на севере от Харькова оказалась фейковой, пишут аналитики. Атаки россиян около Липцев, Волчанска и Синельниково не увенчались успехом.

То же само касается и Великобурлукского направления. Никаких успехов в районе Хатнего, о которых ранее сообщили оккупанты, не зафиксировали.

«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись юго-западнее Грековки (юго-восточнее Боровой). 20 августа российские войска атаковали к юго-востоку от Боровой в направлении Ольговки», – передают эксперты.

Не изменилась линия фронта и на Купянщине. Бои шли возле Купянска, Голубовки, Фиголевки, а ВСУ контратаковали около Петропавловки.

Читайте также: Операция «Паутина» сделала киллеров безработными – Ярославский

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Терехов собирает депутатов, чтобы рассмотреть вопрос обороны Харькова
Терехов собирает депутатов, чтобы рассмотреть вопрос обороны Харькова
21.08.2025, 10:30
Почетные граждане Харьковщины утверждены, на очереди — Харькова: кто они
Почетные граждане Харьковщины утверждены, на очереди — Харькова: кто они
21.08.2025, 21:34
Новости Харькова — главное за 22 августа: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 22 августа: как прошла ночь
22.08.2025, 07:18
Ночная массированная атака: РФ била по американскому предприятию (обновлено)
Ночная массированная атака: РФ била по американскому предприятию (обновлено)
21.08.2025, 09:58
Опасная погода будет в Харькове и области в пятницу: чего ожидать
Опасная погода будет в Харькове и области в пятницу: чего ожидать
21.08.2025, 14:12
Генштаб: 15 раз военные РФ атаковали позиции ВСУ на Харьковщине
Генштаб: 15 раз военные РФ атаковали позиции ВСУ на Харьковщине
22.08.2025, 08:15

Новости по теме:

07:35
О продвижении на севере от Харькова сообщил враг – в ISW это опровергают
07:34
Враг наступал на четырех направлениях на Харьковщине и заявил об успехе – ISW
09:59
Россияне заявили о продвижении на северо-востоке от Харькова: что известно ISW
08:00
Ни на одном из направлений на Харьковщине военные РФ не продвинулись — ISW
07:37
Чья Кондрашовка и что на севере области, объяснили в ISW

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В ISW проанализировали данные РФ об их «победах» на трех направлениях области»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 августа 2025 в 07:34;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Недавно враг сообщил, что армия России продвинулись на Южно-Слобожанском, Великобурлукском и Боровском направлениях, уточнили в Институте изучения войны (ISW).".