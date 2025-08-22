В ISW проанализировали данные РФ об их «победах» на трех направлениях области
Недавно враг сообщил, что армия России продвинулись на Южно-Слобожанском, Великобурлукском и Боровском направлениях, уточнили в Институте изучения войны (ISW).
Однако информация врага об успехах на севере от Харькова оказалась фейковой, пишут аналитики. Атаки россиян около Липцев, Волчанска и Синельниково не увенчались успехом.
То же само касается и Великобурлукского направления. Никаких успехов в районе Хатнего, о которых ранее сообщили оккупанты, не зафиксировали.
«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись юго-западнее Грековки (юго-восточнее Боровой). 20 августа российские войска атаковали к юго-востоку от Боровой в направлении Ольговки», – передают эксперты.
Не изменилась линия фронта и на Купянщине. Бои шли возле Купянска, Голубовки, Фиголевки, а ВСУ контратаковали около Петропавловки.
Читайте также: Операция «Паутина» сделала киллеров безработными – Ярославский
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В ISW проанализировали данные РФ об их «победах» на трех направлениях области»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 августа 2025 в 07:34;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Недавно враг сообщил, что армия России продвинулись на Южно-Слобожанском, Великобурлукском и Боровском направлениях, уточнили в Институте изучения войны (ISW).".