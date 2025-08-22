В ISW проанализировали данные РФ об их «победах» на трех направлениях области

Недавно враг сообщил, что армия России продвинулись на Южно-Слобожанском, Великобурлукском и Боровском направлениях, уточнили в Институте изучения войны (ISW).

Однако информация врага об успехах на севере от Харькова оказалась фейковой, пишут аналитики. Атаки россиян около Липцев, Волчанска и Синельниково не увенчались успехом.

То же само касается и Великобурлукского направления. Никаких успехов в районе Хатнего, о которых ранее сообщили оккупанты, не зафиксировали.

«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись юго-западнее Грековки (юго-восточнее Боровой). 20 августа российские войска атаковали к юго-востоку от Боровой в направлении Ольговки», – передают эксперты.

Не изменилась линия фронта и на Купянщине. Бои шли возле Купянска, Голубовки, Фиголевки, а ВСУ контратаковали около Петропавловки.