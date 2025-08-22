Live
  • Пт 22.08.2025
  • Харків  +21°С
  • USD 41.22
  • EUR 47.98

В ISW проаналізували дані РФ про їхні “перемоги” на трьох напрямках області

Україна 07:34   22.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
В ISW проаналізували дані РФ про їхні “перемоги” на трьох напрямках області

Нещодавно ворог повідомив, що армія Росії просунулась на Південно-Слобожанському, Великобурлуцькому та Борівському напрямках, уточнили в Інституті вивчення війни (ISW).

Проте інформація ворога про успіхи на півночі від Харкова виявилася фейковою, пишуть аналітики. Атаки росіян біля Липців, Вовчанська та Синельникового не увінчалися успіхом.

Те саме стосується і Великобурлуцького напрямку. Жодних успіхів у районі Хатнього, про які раніше повідомили окупанти, не зафіксували.

Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на південний захід від Греківки (на південний схід від Борової). 20 серпня російські війська атакували на південний схід від Борової у напрямку Ольгівки”, – передають експерти.

Не змінилася лінія фронту й на Куп’янщині. Бої йшли біля Куп’янська, Голубівки, Фиголівки, а ЗСУ контратакували біля Петропавлівки.

Читайте також: Операція «Павутина» зробила кілерів безробітними – Ярославський

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Генштаб: 15 разів військові РФ атакували позиції ЗСУ на Харківщині
Генштаб: 15 разів військові РФ атакували позиції ЗСУ на Харківщині
22.08.2025, 08:15
В ISW проаналізували дані РФ про їхні “перемоги” на трьох напрямках області
В ISW проаналізували дані РФ про їхні “перемоги” на трьох напрямках області
22.08.2025, 07:34
Новини Харкова — головне за 22 серпня: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 22 серпня: як минула ніч
22.08.2025, 07:18
Сьогодні 22 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 22 серпня: яке свято та день в історії
22.08.2025, 06:00
Почесні громадяни Харківщини затверджені, на черзі – Харкова: хто вони
Почесні громадяни Харківщини затверджені, на черзі – Харкова: хто вони
21.08.2025, 21:34
Операція «Павутина» зробила кілерів безробітними – Ярославський
Операція «Павутина» зробила кілерів безробітними – Ярославський
21.08.2025, 21:22

Новини за темою:

07:35
Про просування на півночі від Харкова повідомив ворог – в ISW це спростовують
07:34
Ворог наступав на чотирьох напрямках на Харківщині та заявив про успіх – ISW
09:59
Росіяни заявили про просування на північний схід від Харкова: що відомо ISW
08:00
На жодному з напрямків на Харківщині військові РФ не просунулися – ISW
07:37
Чия Кіндрашівка і що на півночі області, пояснили в ISW

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «В ISW проаналізували дані РФ про їхні “перемоги” на трьох напрямках області»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2025 в 07:34;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нещодавно ворог повідомив, що армія Росії просунулась на Південно-Слобожанському, Великобурлуцькому та Борівському напрямках, уточнили в Інституті вивчення війни (ISW).".