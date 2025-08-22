В ISW проаналізували дані РФ про їхні “перемоги” на трьох напрямках області
Нещодавно ворог повідомив, що армія Росії просунулась на Південно-Слобожанському, Великобурлуцькому та Борівському напрямках, уточнили в Інституті вивчення війни (ISW).
Проте інформація ворога про успіхи на півночі від Харкова виявилася фейковою, пишуть аналітики. Атаки росіян біля Липців, Вовчанська та Синельникового не увінчалися успіхом.
Те саме стосується і Великобурлуцького напрямку. Жодних успіхів у районі Хатнього, про які раніше повідомили окупанти, не зафіксували.
“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на південний захід від Греківки (на південний схід від Борової). 20 серпня російські війська атакували на південний схід від Борової у напрямку Ольгівки”, – передають експерти.
Не змінилася лінія фронту й на Куп’янщині. Бої йшли біля Куп’янська, Голубівки, Фиголівки, а ЗСУ контратакували біля Петропавлівки.
