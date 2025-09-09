За сутки в Харьковской области на взрывных устройствах подорвались трое людей

О том, как прошли сутки в Харьковской области, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В поселке Великий Бурлук получила травмы 60-летняя женщина. Кроме того, в результате взрыва неизвестного предмета в г. Изюм погиб 49-летний мужчина; в с. Зеленый Гай Великобурлукской громады пострадали 11-летний и 12-летний мальчики», – написал Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударили:

▪️десять БпЛА типа «Герань-2»;

▪️четыре БпЛА типа «Молнія»;

▪️два fpv-дрона;

▪️БпЛА (тип устанавливается).

Под обстрелы в Харьковском районе попали частные дома, авто и электросети, в Изюмском – хозпостройка и склад, а в Берестинском район россияне обстреляли восемь многоэтажек и админздание.

«В Купянском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие (с. Новониколаевка), два складских помещения, два комбайна, два трактора (с. Плоское), частный дом, три хозяйственные постройки (сел. Приколотное)», – добавил начальник ХОВА.