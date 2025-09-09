Live
  • Вт 09.09.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.38

За сутки в Харьковской области на взрывных устройствах подорвались трое людей

Происшествия 08:52   09.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
За сутки в Харьковской области на взрывных устройствах подорвались трое людей Фото: ХОВА

О том, как прошли сутки в Харьковской области, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В поселке Великий Бурлук получила травмы 60-летняя женщина. Кроме того, в результате взрыва неизвестного предмета в г. Изюм погиб 49-летний мужчина; в с. Зеленый Гай Великобурлукской громады пострадали 11-летний и 12-летний мальчики», – написал Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударили:

▪️десять БпЛА типа «Герань-2»;

▪️четыре БпЛА типа «Молнія»;

▪️два fpv-дрона;

▪️БпЛА (тип устанавливается).

Под обстрелы в Харьковском районе попали частные дома, авто и электросети, в Изюмском – хозпостройка и склад, а в Берестинском район россияне обстреляли восемь многоэтажек и админздание.

«В Купянском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие (с. Новониколаевка), два складских помещения, два комбайна, два трактора (с. Плоское), частный дом, три хозяйственные постройки (сел. Приколотное)», – добавил начальник ХОВА.

Читайте также: Двое людей на Харьковщине погибли в огне, еще двоих удалось спасти – ГСЧС

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 9 сентября: двое погибших в огне, штурмы РФ
Новости Харькова — главное за 9 сентября: двое погибших в огне, штурмы РФ
09.09.2025, 08:56
Тепло, но с дождями: прогноз погоды в Харькове и области на 9 сентября
Тепло, но с дождями: прогноз погоды в Харькове и области на 9 сентября
08.09.2025, 20:06
Чуть тяжелее, чем было в Бахмуте: «Ахиллес» об обстановке в Купянске
Чуть тяжелее, чем было в Бахмуте: «Ахиллес» об обстановке в Купянске
09.09.2025, 07:32
Проверил документы и запугал: 15-летнюю харьковчанку изнасиловали на кладбище
Проверил документы и запугал: 15-летнюю харьковчанку изнасиловали на кладбище
08.09.2025, 18:44
Двое детей в тяжелом состоянии в результате взрыва гранаты на Харьковщине
Двое детей в тяжелом состоянии в результате взрыва гранаты на Харьковщине
08.09.2025, 21:05
За сутки в Харьковской области на взрывных устройствах подорвались трое людей
За сутки в Харьковской области на взрывных устройствах подорвались трое людей
09.09.2025, 08:52

Новости по теме:

15:31
Пятеро погибли, 25 – пострадали: чем била РФ по Харьковщине на прошлой неделе
09:00
О пострадавших и разрушениях из-за ударов РФ по Харьковщине сообщил Синегубов
07:39
ГСЧС: за сутки потушили 17 пожаров в лесах, еще пять – бушуют до сих пор
15:39
В Харькове создали онлайн-каталог разрушенных предприятий: зачем (видео)
09:09
Синегубов: трое погибших за сутки из-за ударов, а Лозовая до сих пор без света

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «За сутки в Харьковской области на взрывных устройствах подорвались трое людей»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2025 в 08:52;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как прошли сутки в Харьковской области, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.".