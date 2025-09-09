За добу в Харківській області на вибухових пристроях підірвалися троє людей

Про те, як минула доба на Харківщині, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Великий Бурлук зазнала травм 60-річна жінка. Крім того, внаслідок вибуху невідомого предмету в м. Ізюм загинув 49-річний чоловік; у с. Зелений Гай Великобурлуцької громади постраждали 11-річний і 12-річний хлопці“, – написав Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарили:

▪️десять БпЛА типу «Герань-2»;

▪️чотири БпЛА типу «Молния»;

▪️два fpv-дрони;

▪️БпЛА (тип встановлюється).

Під обстріли в Харківському районі потрапили приватні будинки, авто та електромережі, в Ізюмському – господарська споруда та склад, а в Берестинському районі росіяни обстріляли вісім багатоповерхівок та адмінбудівлю.

“У Куп’янському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство (с. Новомиколаївка), два складські приміщення, два комбайни, два трактори (с. Плоске), приватний будинок, три господарчі споруди (сел. Приколотне)”, – додав начальник ХОВА.