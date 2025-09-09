Двоє людей на Харківщині загинули у вогні, ще двох вдалося врятувати – ДСНС

Протягом доби у рятувальників було 54 оперативних виїздів, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Берестинському, Ізюмському та Куп’янському районах області. Одна з них пов’язана з горінням рослинності в екосистемі”, – уточнили у ДСНС.

Під час гасіння побутової пожежі рятувальники виявили тіла двох людей, ще двох постраждалих співробітникам ДСНС вдалося врятувати. Крім того, ще один чоловік отримав опіки внаслідок займання.

У природних екосистемах рятувальники загасили 18 пожеж на загальній площі 11,5 га.

“Продовжується ліквідація трьох лісових пожеж на території Ізюмського району”, – додали у ДСНС.