Двоє людей на Харківщині загинули у вогні, ще двох вдалося врятувати – ДСНС

08:36   09.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом доби у рятувальників було 54 оперативних виїздів, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області. 

“За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Берестинському,  Ізюмському та Куп’янському районах області. Одна з них пов’язана з горінням рослинності в екосистемі”, – уточнили у ДСНС.

Під час гасіння побутової пожежі рятувальники виявили тіла двох людей, ще двох постраждалих співробітникам ДСНС вдалося врятувати. Крім того, ще один чоловік отримав опіки внаслідок займання.

У природних екосистемах рятувальники загасили 18 пожеж на загальній площі 11,5 га.

“Продовжується ліквідація трьох лісових пожеж на території Ізюмського району”, – додали у ДСНС.

Читайте також: На Харківщині українські бійці відбили 14 атак РФ – ранкове зведення Генштабу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
