Двоє людей на Харківщині загинули у вогні, ще двох вдалося врятувати – ДСНС
Протягом доби у рятувальників було 54 оперативних виїздів, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області.
“За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Берестинському, Ізюмському та Куп’янському районах області. Одна з них пов’язана з горінням рослинності в екосистемі”, – уточнили у ДСНС.
Під час гасіння побутової пожежі рятувальники виявили тіла двох людей, ще двох постраждалих співробітникам ДСНС вдалося врятувати. Крім того, ще один чоловік отримав опіки внаслідок займання.
У природних екосистемах рятувальники загасили 18 пожеж на загальній площі 11,5 га.
“Продовжується ліквідація трьох лісових пожеж на території Ізюмського району”, – додали у ДСНС.
9 Вересня 2025 в 08:36
