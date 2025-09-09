На Харківщині українські бійці відбили 14 атак РФ – ранкове зведення Генштабу
Про те, де військові РФ намагалися прорватися на Харківщині протягом минулої доби, поінформували в Генштабі ЗСУ.
Так на Південно-Слобожанському напрямку СОУ стримали п’ять штурмів окупантів біля Вовчанська та Строївки.
На Куп’янському – зафіксували дев’ять боїв біля Мирового, Куп’янська, Петропавлівки та Новоплатонівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 195 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет і скинув 148 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5516 дронів-камікадзе та здійснено 4989 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 86 — із реактивних систем залпового вогню“, – передають у Генштабі.
Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян.
Читайте також: Трохи важче, ніж було в Бахмуті: «Ахіллес» про ситуацію в Куп’янську
