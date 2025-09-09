Live
  • Вт 09.09.2025
  • Харків  +18°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.38

Трохи важче, ніж було в Бахмуті: “Ахіллес” про ситуацію в Куп’янську

Україна 07:32   09.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Трохи важче, ніж було в Бахмуті: “Ахіллес” про ситуацію в Куп’янську Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Ситуацію в районі Куп’янська оцінив командир 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко в етері “Фабрика новин”.

Він констатував: наразі ситуація у місті залишається без змін – українські захисники заблокували просування ворога, у самому Купʼянську його немає. Проте важкі бої продовжуються і вдень, і вночі.

“Я вам скажу так: ми забули, що таке сон в нічний час. Майже повністю. Тому що в день йдуть штурмові дії, а вночі “зіркові війни” – логістику противник блокує, не дає можливості забезпечувати, довозити. Ми зі свого боку робимо дзеркальні дії, борючись з їхніми пілотами, борючись з їхньою логістикою. Дуже інтенсивно. Я вам скажу за інтенсивністю, зараз трохи важче, ніж було у 2023 році, коли ми залітали під Бахмут. Характер дій трохи інший. Що я маю на увазі: на Бахмуті тоді жива сила переважно штурмувала. Так, противник підтримував артилерією, авіацією. Але з безпілотниками в них на той час було гірше”, – зазначив Федоренко.

Тепер же, пояснив він, штурмів поменшало, а ось безпілотників ворог випускає навпаки – набагато більше. Попри це, українські захисники стримують ворога та активно знищують техніку та озброєння ЗС РФ.

“За вчора нам вдалося знищити і вразити 250 законних військових цілей противників. З них збитий 21 “Шахед”. Ще плюс додатково низка безпілотників розвідувальної дії тактичного рівня. І також знищили 25 ворожих піхотинців. Це за добу. І зараз я не рахую там укриття, антени”, – додав командир.

Відео: “Фабрика новин”

Читайте також: Двоє дітей у важкому стані внаслідок вибуху гранати на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
За добу в Харківській області на вибухових пристроях підірвалися троє людей
За добу в Харківській області на вибухових пристроях підірвалися троє людей
09.09.2025, 08:52
На Харківщині українські бійці відбили 14 атак РФ – ранкове зведення Генштабу
На Харківщині українські бійці відбили 14 атак РФ – ранкове зведення Генштабу
09.09.2025, 08:09
Двоє людей на Харківщині загинули у вогні, ще двох вдалося врятувати – ДСНС
Двоє людей на Харківщині загинули у вогні, ще двох вдалося врятувати – ДСНС
09.09.2025, 08:36
Новини Харкова — головне за 9 вересня: двоє загиблих у вогні, штурми РФ
Новини Харкова — головне за 9 вересня: двоє загиблих у вогні, штурми РФ
09.09.2025, 08:56
Трохи важче, ніж було в Бахмуті: “Ахіллес” про ситуацію в Куп’янську
Трохи важче, ніж було в Бахмуті: “Ахіллес” про ситуацію в Куп’янську
09.09.2025, 07:32
Тепло, але з дощами: прогноз погоди в Харкові та області на 9 вересня
Тепло, але з дощами: прогноз погоди в Харкові та області на 9 вересня
08.09.2025, 20:06

Новини за темою:

14:59
Сили оборони покращили положення на Куп’янщині – “Ахіллес” (відео)
16:19
Чи замінять дрони-перехоплювачі “шахедів” мобільні вогневі групи – “Ахіллес”📹
16:50
“Шахеди” оцінюють високо – “Ахіллес” про “є-бали” та справедливість (відео)
14:08
Хороші новини повідомив “Ахіллес”: що отримали захисники Харківщини
12:38
Що на фронтах: заяву Сирського про загрозу для Харківщини оцінив «Ахіллес» 📹

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Трохи важче, ніж було в Бахмуті: “Ахіллес” про ситуацію в Куп’янську»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2025 в 07:32;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуацію в районі Куп’янська оцінив омандир 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко в етері “Фабрика новин”.".