Трохи важче, ніж було в Бахмуті: “Ахіллес” про ситуацію в Куп’янську
Ситуацію в районі Куп’янська оцінив командир 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко в етері “Фабрика новин”.
Він констатував: наразі ситуація у місті залишається без змін – українські захисники заблокували просування ворога, у самому Купʼянську його немає. Проте важкі бої продовжуються і вдень, і вночі.
“Я вам скажу так: ми забули, що таке сон в нічний час. Майже повністю. Тому що в день йдуть штурмові дії, а вночі “зіркові війни” – логістику противник блокує, не дає можливості забезпечувати, довозити. Ми зі свого боку робимо дзеркальні дії, борючись з їхніми пілотами, борючись з їхньою логістикою. Дуже інтенсивно. Я вам скажу за інтенсивністю, зараз трохи важче, ніж було у 2023 році, коли ми залітали під Бахмут. Характер дій трохи інший. Що я маю на увазі: на Бахмуті тоді жива сила переважно штурмувала. Так, противник підтримував артилерією, авіацією. Але з безпілотниками в них на той час було гірше”, – зазначив Федоренко.
Тепер же, пояснив він, штурмів поменшало, а ось безпілотників ворог випускає навпаки – набагато більше. Попри це, українські захисники стримують ворога та активно знищують техніку та озброєння ЗС РФ.
“За вчора нам вдалося знищити і вразити 250 законних військових цілей противників. З них збитий 21 “Шахед”. Ще плюс додатково низка безпілотників розвідувальної дії тактичного рівня. І також знищили 25 ворожих піхотинців. Це за добу. І зараз я не рахую там укриття, антени”, – додав командир.
Відео: “Фабрика новин”
