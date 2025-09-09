Чуть тяжелее, чем было в Бахмуте: «Ахиллес» об обстановке в Купянске
Ситуацию в районе Купянска оценил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем “Ахиллес” Юрий Федоренко в эфире «Фабрика новин».
Он констатировал: на данный момент ситуация в городе остается без изменений – украинские защитники заблокировали продвижение врага, в самом Купянске его нет. Однако тяжелые бои продолжаются и днем и ночью.
«Я вам скажу: мы забыли, что такое сон в ночное время. Почти полностью. Потому что днем идут штурмовые действия, а ночью «звездные войны» – логистику противник блокирует, не дает возможности снабжать, довозить. Мы со своей стороны совершаем зеркальные действия, борясь с их пилотами, борясь с их логистикой. Очень интенсивно. Я вам скажу по интенсивности, сейчас немного тяжелее, чем было в 2023 году, когда мы залетали под Бахмут. Характер действий несколько иной. Что я имею в виду: на Бахмуте тогда живая сила преимущественно штурмовала. Да, противник поддерживал артиллерию, авиацию. Но с беспилотниками у них в то время было хуже», – объяснил Федоренко.
Теперь же, объяснил он, штурмов стало меньше, а вот беспилотников враг выпускает наоборот – намного больше. Несмотря на это, украинские защитники сдерживают врага и активно уничтожают технику и вооружение ВС РФ.
«За вчера нам удалось уничтожить и поразить 250 законных военных целей противников. Из них сбит 21 «Шахед». Еще плюс дополнительно ряд беспилотников разведывательного действия тактического уровня. И также уничтожить 25 вражеских пехотинцев. Это за сутки. И сейчас я не считаю там укрытия, антенные, логистики и так далее», – отметил командир.
Видео: «Фабрика новин»
Читайте также: Двое детей в тяжелом состоянии в результате взрыва гранаты на Харьковщине
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Чуть тяжелее, чем было в Бахмуте: «Ахиллес» об обстановке в Купянске»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 сентября 2025 в 07:32;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуацию в районе Купянска оценил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем “Ахиллес” Юрий Федоренко в эфире «Фабрика новин».".