Чуть тяжелее, чем было в Бахмуте: «Ахиллес» об обстановке в Купянске

Ситуацию в районе Купянска оценил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем “Ахиллес” Юрий Федоренко в эфире «Фабрика новин».

Он констатировал: на данный момент ситуация в городе остается без изменений – украинские защитники заблокировали продвижение врага, в самом Купянске его нет. Однако тяжелые бои продолжаются и днем и ночью.

«Я вам скажу: мы забыли, что такое сон в ночное время. Почти полностью. Потому что днем идут штурмовые действия, а ночью «звездные войны» – логистику противник блокирует, не дает возможности снабжать, довозить. Мы со своей стороны совершаем зеркальные действия, борясь с их пилотами, борясь с их логистикой. Очень интенсивно. Я вам скажу по интенсивности, сейчас немного тяжелее, чем было в 2023 году, когда мы залетали под Бахмут. Характер действий несколько иной. Что я имею в виду: на Бахмуте тогда живая сила преимущественно штурмовала. Да, противник поддерживал артиллерию, авиацию. Но с беспилотниками у них в то время было хуже», – объяснил Федоренко.

Теперь же, объяснил он, штурмов стало меньше, а вот беспилотников враг выпускает наоборот – намного больше. Несмотря на это, украинские защитники сдерживают врага и активно уничтожают технику и вооружение ВС РФ.

«За вчера нам удалось уничтожить и поразить 250 законных военных целей противников. Из них сбит 21 «Шахед». Еще плюс дополнительно ряд беспилотников разведывательного действия тактического уровня. И также уничтожить 25 вражеских пехотинцев. Это за сутки. И сейчас я не считаю там укрытия, антенные, логистики и так далее», – отметил командир.

Видео: «Фабрика новин»

Читайте также: Двое детей в тяжелом состоянии в результате взрыва гранаты на Харьковщине