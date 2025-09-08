Live
  • Пн 08.09.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.22
  • EUR 48.16

Двое детей в тяжелом состоянии в результате взрыва гранаты на Харьковщине

Происшествия 21:05   08.09.2025
Елена Нагорная
Двое детей в тяжелом состоянии в результате взрыва гранаты на Харьковщине Фото: ГСЧС

На территории Великобурлукской громады Купянского района, недалеко от села Зеленый Гай, произошел взрыв взрывоопасного предмета, предварительно гранаты.

Пострадали двое мальчиков 2013 года рождения — у них травмы рук и головы. Состояние детей медики оценивают как тяжелое, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Уважаемые граждане! Помните: взрывоопасные предметы могут представлять смертельную угрозу! Ни в коем случае не трогайте подозрительные предметы, не поднимайте их и не пытайтесь самостоятельно переместить. Немедленно сообщайте об опасных находках по номеру 101 или 102. Уважаемые родители! Позаботьтесь о безопасности своих детей — расскажите им об опасности мин и боеприпасов!» — призывают чрезвычайники.

Читайте также: Взрыв слышали харьковчане: что это было, сообщил Терехов

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Проверил документы и запугал: 15-летнюю харьковчанку изнасиловали на кладбище
Проверил документы и запугал: 15-летнюю харьковчанку изнасиловали на кладбище
08.09.2025, 18:44
Новости Харькова — главное за 8 сентября: изнасилование девочки, ранены дети
Новости Харькова — главное за 8 сентября: изнасилование девочки, ранены дети
08.09.2025, 21:35
Взрыв слышали харьковчане: что это было, сообщил Терехов
Взрыв слышали харьковчане: что это было, сообщил Терехов
08.09.2025, 16:18
Двое детей в тяжелом состоянии в результате взрыва гранаты на Харьковщине
Двое детей в тяжелом состоянии в результате взрыва гранаты на Харьковщине
08.09.2025, 21:05
Новый планетарий скоро откроют в Харькове и готовят «невиданный» телескоп 📹
Новый планетарий скоро откроют в Харькове и готовят «невиданный» телескоп 📹
08.09.2025, 20:44
В громаде под Харьковом собирали ветеранов и их семьи: что им рассказывали
В громаде под Харьковом собирали ветеранов и их семьи: что им рассказывали
08.09.2025, 21:30

Новости по теме:

16:14
Бросил гранату возле пруда на Харьковщине: мужчине вручили подозрение, детали
14:38
Мужчина угрожал взорвать гранату в Харькове
21:31
Бросил гранату в такси на Пасху в Харькове, водитель лишился ног — приговор
13:49
В Харькове мужчина угрожал бывшей жене гранатой – полиция его задержала
18:05
Взорвать гранату в людном месте в Харькове угрожал мужчина

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Двое детей в тяжелом состоянии в результате взрыва гранаты на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2025 в 21:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории Великобурлукской громады Купянского района, недалеко от села Зеленый Гай, произошел взрыв взрывоопасного предмета, предварительно гранаты.".