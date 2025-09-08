Двое детей в тяжелом состоянии в результате взрыва гранаты на Харьковщине
Фото: ГСЧС
На территории Великобурлукской громады Купянского района, недалеко от села Зеленый Гай, произошел взрыв взрывоопасного предмета, предварительно гранаты.
Пострадали двое мальчиков 2013 года рождения — у них травмы рук и головы. Состояние детей медики оценивают как тяжелое, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Уважаемые граждане! Помните: взрывоопасные предметы могут представлять смертельную угрозу! Ни в коем случае не трогайте подозрительные предметы, не поднимайте их и не пытайтесь самостоятельно переместить. Немедленно сообщайте об опасных находках по номеру 101 или 102. Уважаемые родители! Позаботьтесь о безопасности своих детей — расскажите им об опасности мин и боеприпасов!» — призывают чрезвычайники.
