Двоє дітей у важкому стані внаслідок вибуху гранати на Харківщині

Події 21:05   08.09.2025
Олена Нагорна
На території Великобурлуцької громади Куп’янського району, неподалік села Зелений Гай, стався вибух вибухонебезпечного предмета, попередньо гранати.

Постраждали двоє хлопчиків 2013 року народження – у них травми рук та голови. Стан дітей медики оцінюють як тяжкий, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

“Шановні громадяни! Пам’ятайте: вибухонебезпечні предмети можуть становити смертельну загрозу! У жодному разі не торкайтеся підозрілих предметів, не підіймайте їх і не намагайтеся самостійно перемістити. Негайно повідомляйте про небезпечні знахідки за номером 101 або 102. Шановні батьки! Подбайте про безпеку своїх дітей — розкажіть їм про небезпеку мін та боєприпасів!” – закликають надзвичайники.

Читайте також: Вибух чули харків'яни: що це було, повідомив Терехов

Автор: Олена Нагорна
