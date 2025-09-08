Двоє дітей у важкому стані внаслідок вибуху гранати на Харківщині

На території Великобурлуцької громади Куп’янського району, неподалік села Зелений Гай, стався вибух вибухонебезпечного предмета, попередньо гранати.

Постраждали двоє хлопчиків 2013 року народження – у них травми рук та голови. Стан дітей медики оцінюють як тяжкий, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

“Шановні громадяни! Пам’ятайте: вибухонебезпечні предмети можуть становити смертельну загрозу! У жодному разі не торкайтеся підозрілих предметів, не підіймайте їх і не намагайтеся самостійно перемістити. Негайно повідомляйте про небезпечні знахідки за номером 101 або 102. Шановні батьки! Подбайте про безпеку своїх дітей — розкажіть їм про небезпеку мін та боєприпасів!” – закликають надзвичайники.