Вибух чули харків’яни: що це було, повідомив Терехов
Фото ілюстративне/Харківська міськрада
Після 16:00 у декількох районах Харкова було чутно вибух.
Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що вибух пролунав за межами обласного центру.
Повітряної тривоги у місті не було. Відбій пролунав у Харкові аж об 11:02.
Моніторингові канали також не попереджали про небезпеку. Кажуть: що локаційно було без загроз, з’ясовують інформацію.
Даних та подробиць про місце “прильоту” наразі немає. Інформація буде доповнюватись.
Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2025 в 16:18
Кореспондент Вікторія Яковенко