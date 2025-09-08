Вибух чули харків’яни: що це було, повідомив Терехов

Після 16:00 у декількох районах Харкова було чутно вибух.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що вибух пролунав за межами обласного центру.

Повітряної тривоги у місті не було. Відбій пролунав у Харкові аж об 11:02.

Моніторингові канали також не попереджали про небезпеку. Кажуть: що локаційно було без загроз, з’ясовують інформацію.

Даних та подробиць про місце “прильоту” наразі немає. Інформація буде доповнюватись.