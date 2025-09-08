Взрыв слышали харьковчане: что это было, сообщил Терехов

После 16:00 в нескольких районах Харькова был слышен взрыв.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что взрыв прогремел за пределами областного центра.

Воздушной тревоги в городе не было. Отбой раздался еще в 11:02.

Мониторинговые каналы также не предупреждали об опасности. Говорят, что локационно было без угроз, выясняют информацию.

Данных о месте «прилета» на данный момент нет. Информация будет дополняться.