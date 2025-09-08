Live
Взрыв слышали харьковчане: что это было, сообщил Терехов

Происшествия 16:18   08.09.2025
Виктория Яковенко
Взрыв слышали харьковчане: что это было, сообщил Терехов Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

После 16:00 в нескольких районах Харькова был слышен взрыв.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что взрыв прогремел за пределами областного центра.

Воздушной тревоги в городе не было. Отбой раздался еще в 11:02.

Мониторинговые каналы также не предупреждали об опасности. Говорят, что локационно было без угроз, выясняют информацию.

Данных о месте «прилета» на данный момент нет.  Информация будет дополняться.

Читайте также: Родители выехали: почему ребенок, которого ранила РФ, оставался в Купянске

Автор: Виктория Яковенко
