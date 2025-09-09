На Харьковщине украинские бойцы отбили 14 атак РФ – утренняя сводка Генштаба
О том, где военные РФ пытались прорваться в Харьковской области в течение минувших суток, проинформировали в Генштабе ВСУ.
Так на Южно-Слобожанском направлении СОУ сдержали пять штурмов оккупантов около Волчанска и Строевки.
На Купянском – зафиксировали девять боев возле Мирового, Купянска, Петропавловки и Новоплатоновки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 195 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 74 авиационных удара, применил пять ракет и сбросил 148 управляемых бомб. Кроме этого, было привлечено для поражения 5516 дронов-камикадзе и совершено 4989 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 86 из реактивных систем залпового огня», – передают в Генштабе.
Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян.
