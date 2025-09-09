Live
Двое людей на Харьковщине погибли в огне, еще двоих удалось спасти – ГСЧС

Происшествия 08:36   09.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Двое людей на Харьковщине погибли в огне, еще двоих удалось спасти – ГСЧС

В течение суток у спасателей было 54 оперативных выездов, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

«За сутки на Харьковщине спасатели привлекались к тушению трех пожаров, вызванных вражескими обстрелами в Берестинском, Изюмском и Купянском районах области. Один из них связан с горением растительности в экосистеме», – уточнили в ГСЧС.

Во время тушения бытового пожара спасатели обнаружили тела двух людей, еще двоих пострадавших сотрудникам ГСЧС удалось спасти. Еще один мужчина получил ожоги в результате возгорания.

В природных экосистемах спасатели потушили 18 пожаров на общей площади 11,5 гектара.

«Продолжается ликвидация трех лесных пожаров на территории Изюмского района», – добавили в ГСЧС.

Читайте также: На Харьковщине украинские бойцы отбили 14 атак РФ – утренняя сводка Генштаба

Автор: Николь Костенко-Лагутина
