Красный Крест помогает на Харьковщине с первых дней нападения РФ – ХОВА
Фото: ХОВА
С начала полномасштабной войны Красный Крест оказывает всемерную поддержку населению региона, сообщила замначальника ХОВА Елена Логвинова.
«В частности, в течение первого полугодия 2025 года команда ОКХУ обеспечила для жителей области более 10 тысяч продуктовых наборов, 173 тысяч литров питьевой воды, более 28 тысяч гигиенических наборов, 111 тысяч непродовольственных товаров и т.д. Волонтеры Красного Креста помогли эвакуировать с прифронтовых и приграничных территорий более 200 человек, в том числе 13 детей», – рассказала заместитель начальника ХОВА.
Сейчас ХОВА усилила сотрудничество с Красным Крестом.
Дата публикации материала: 10 сентября 2025 в 21:36
