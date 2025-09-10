Красный Крест помогает на Харьковщине с первых дней нападения РФ – ХОВА

С начала полномасштабной войны Красный Крест оказывает всемерную поддержку населению региона, сообщила замначальника ХОВА Елена Логвинова.

«В частности, в течение первого полугодия 2025 года команда ОКХУ обеспечила для жителей области более 10 тысяч продуктовых наборов, 173 тысяч литров питьевой воды, более 28 тысяч гигиенических наборов, 111 тысяч непродовольственных товаров и т.д. Волонтеры Красного Креста помогли эвакуировать с прифронтовых и приграничных территорий более 200 человек, в том числе 13 детей», – рассказала заместитель начальника ХОВА.

Сейчас ХОВА усилила сотрудничество с Красным Крестом.