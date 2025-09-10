Червоний Хрест допомагає на Харківщині з перших днів нападу РФ – ХОВА
З початку повномасштабної війни Червоний Хрест надає усіляку підтримку населенню регіону, повідомила заступник начальника ХОВА Олена Логвінова.
«Зокрема, впродовж першого півріччя 2025 року команда ТЧХУ забезпечила для жителів області понад 10 тисяч продуктових наборів, 173 тисячі літрів питної води, понад 28 тисяч гігієнічних наборів, 111 тисяч непродовольчих товарів тощо. Волонтери Червоного Хреста допомогли евакуювати з прифронтових та прикордонних територій понад 200 людей, у тому числі 13 дітей», –розповіла заступниця начальника ХОВА.
Наразі ХОВА посилила співпрацю з Червоним Хрестом.
Категорії: Суспільство, Харків
Ви читали новину: «Червоний Хрест допомагає на Харківщині з перших днів нападу РФ – ХОВА»
Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2025 в 21:36
