65 сирен повітряної тривоги отримала Харківщина: де їх встановлять (фото)

65 систем оповіщення передав Харківській області Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Першочергово системи оповіщення направлять до громад, які найбільше страждають від обстрілів, повідомляє пресслужба Харківської ОВА.

«Системи оповіщення будуть розподілені між населеними пунктами Харківської області, щоб місцеві були проінформовані про небезпеку. Ми й надалі співпрацюватимемо з Харківською ОВА для вивчення потреб у регіоні і за можливістю будемо їх покривати», – прокоментував старший фахівець з фінансово-економічної безпеки МКЧХ Тимур Потєхін.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував, що до повномасштабного вторгнення система оповіщення в регіоні була у досить критичному стані, тож робота над її удосконаленням проводиться постійно.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Харківщина отримала від Червоного хреста 50 нових систем оповіщення.