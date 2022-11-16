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Нові сирени встановлять на Харківщині, наявні побудовані в 60-х – Синєгубов

Суспільство 20:39   16.11.2022
Олена Нагорна
Нові сирени встановлять на Харківщині, наявні побудовані в 60-х – Синєгубов

Харківщина отримала 50 нових систем оповіщення в якості допомоги від Червоного Хреста. Їх встановлять у Харкові та в районах області.

“Надійшло устаткування щодо звукового оповіщення людей щодо сигналів повітряної тривоги та ракетної небезпеки. Це є вкрай важливо, тому що над цим ми працювали кілька місяців… Для нас дуже важливо вчасно попереджати людей для того, щоб вони якомога скоріше перейшли до укриттів”, – розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ті системи оповіщення, які є зараз на Харківщині, – збудовані ще у 60-х роках.

“Старі блоки керувалися від провідних ліній, які вже практично зношені й демонтовані. Ті, які залишалися в роботі, залежали від погодних умов, їх заливали дощі, і постійно переривався зв’язок. Фактично централізованого керування сиренами не було”, – розповів інженер фірми-підрядника Юрій Кальян.

Він зазначив, що нові системи оснащені потужним двигуном та мають цифрові блоки управління. Тому контролювати зв’язок із сиреною можна буде навіть при перебоях із електропостачанням.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 20:39;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина отримала 50 нових систем оповіщення в якості допомоги від Червоного Хреста. Їх встановлять у Харкові та в районах області.".