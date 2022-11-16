Нові сирени встановлять на Харківщині, наявні побудовані в 60-х – Синєгубов
Харківщина отримала 50 нових систем оповіщення в якості допомоги від Червоного Хреста. Їх встановлять у Харкові та в районах області.
“Надійшло устаткування щодо звукового оповіщення людей щодо сигналів повітряної тривоги та ракетної небезпеки. Це є вкрай важливо, тому що над цим ми працювали кілька місяців… Для нас дуже важливо вчасно попереджати людей для того, щоб вони якомога скоріше перейшли до укриттів”, – розповів голова ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, ті системи оповіщення, які є зараз на Харківщині, – збудовані ще у 60-х роках.
“Старі блоки керувалися від провідних ліній, які вже практично зношені й демонтовані. Ті, які залишалися в роботі, залежали від погодних умов, їх заливали дощі, і постійно переривався зв’язок. Фактично централізованого керування сиренами не було”, – розповів інженер фірми-підрядника Юрій Кальян.
Він зазначив, що нові системи оснащені потужним двигуном та мають цифрові блоки управління. Тому контролювати зв’язок із сиреною можна буде навіть при перебоях із електропостачанням.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Нові сирени встановлять на Харківщині, наявні побудовані в 60-х – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 20:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина отримала 50 нових систем оповіщення в якості допомоги від Червоного Хреста. Їх встановлять у Харкові та в районах області.".