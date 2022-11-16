Новые сирены установят на Харьковщине, имеющиеся сделаны в 60-х — Синегубов

Харьковщина получила 50 новых систем оповещения в качестве помощи от Красного Креста. Их установят в Харькове и в районах области.

«Поступило оборудование звукового оповещения людей по сигналам воздушной тревоги и ракетной опасности. Это крайне важно, потому что над этим мы работали несколько месяцев… Для нас очень важно вовремя предупреждать людей для того, чтобы они как можно скорее перешли в укрытия», — рассказал председатель ОВА Олег Синегубов.

По его словам, те системы оповещения, которые есть сейчас на Харьковщине, — построены еще в 60-х годах.

«Старые блоки управлялись от проводных линий, которые уже практически изношены и демонтированы. Те, которые оставались в работе, зависели от погодных условий, их заливали дожди, и постоянно прерывалась связь. Фактически централизованного управления сиренами не было», — рассказал инженер фирмы-подрядчика Юрий Кальян.

Он отметил, что новые системы оснащены мощным двигателем и имеют цифровые блоки управления. Поэтому контролировать связь с сиреной можно будет даже при перебоях с электроснабжением.