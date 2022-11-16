Новые сирены установят на Харьковщине, имеющиеся сделаны в 60-х — Синегубов
Харьковщина получила 50 новых систем оповещения в качестве помощи от Красного Креста. Их установят в Харькове и в районах области.
«Поступило оборудование звукового оповещения людей по сигналам воздушной тревоги и ракетной опасности. Это крайне важно, потому что над этим мы работали несколько месяцев… Для нас очень важно вовремя предупреждать людей для того, чтобы они как можно скорее перешли в укрытия», — рассказал председатель ОВА Олег Синегубов.
По его словам, те системы оповещения, которые есть сейчас на Харьковщине, — построены еще в 60-х годах.
«Старые блоки управлялись от проводных линий, которые уже практически изношены и демонтированы. Те, которые оставались в работе, зависели от погодных условий, их заливали дожди, и постоянно прерывалась связь. Фактически централизованного управления сиренами не было», — рассказал инженер фирмы-подрядчика Юрий Кальян.
Он отметил, что новые системы оснащены мощным двигателем и имеют цифровые блоки управления. Поэтому контролировать связь с сиреной можно будет даже при перебоях с электроснабжением.
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 20:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина получила 50 новых систем оповещения в качестве помощи от Красного Креста. Их установят в Харькове и в районах области.".