65 новых сирен воздушной тревоги получила Харьковщина: где их установят (фото)
65 систем оповещения передал Харьковской области Международный Комитет Красного Креста.
Первоочередно системы оповещения направят в общины, которые больше всего страдают от обстрелов, сообщает пресс-служба Харьковской ОВА.
«Системы оповещения будут распределены между населенными пунктами Харьковской области, чтобы местные проинформировали об опасности. Мы будем и дальше сотрудничать с Харьковской ОВА для изучения потребностей в регионе и по возможности будем их покрывать», – прокомментировал старший специалист по финансово-экономической безопасности МККК Тимур Потехин.
Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что до полномасштабного вторжения система оповещения в регионе была в достаточно критическом состоянии, поэтому работа над ее усовершенствованием проводит постоянно.
Напомним, в ноябре 2022 года Харьковщина получила от Красного креста 50 новых систем оповещения.
Новости по теме:
Вы читали новость: «65 новых сирен воздушной тревоги получила Харьковщина: где их установят (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 19:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "65 систем оповещения передал Харьковской области Международный Комитет Красного Креста.".