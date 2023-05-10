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65 новых сирен воздушной тревоги получила Харьковщина: где их установят (фото)

Общество 19:36   10.05.2023
Елена Нагорная
65 новых сирен воздушной тревоги получила Харьковщина: где их установят (фото) Фото: ХОВА

65 систем оповещения передал Харьковской области Международный Комитет Красного Креста.

Первоочередно системы оповещения направят в общины, которые больше всего страдают от обстрелов, сообщает пресс-служба Харьковской ОВА.

«Системы оповещения будут распределены между населенными пунктами Харьковской области, чтобы местные проинформировали об опасности. Мы будем и дальше сотрудничать с Харьковской ОВА для изучения потребностей в регионе и по возможности будем их покрывать», – прокомментировал старший специалист по финансово-экономической безопасности МККК Тимур Потехин.

Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что до полномасштабного вторжения система оповещения в регионе была в достаточно критическом состоянии, поэтому работа над ее усовершенствованием проводит постоянно.

Напомним, в ноябре 2022 года Харьковщина получила от Красного креста 50 новых систем оповещения.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 19:36;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "65 систем оповещения передал Харьковской области Международный Комитет Красного Креста.".