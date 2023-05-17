1200 гривень від Червоного Хреста: у ХОВА попередили про завершення проєкту

З вересня 2022 року понад 115 тисяч мешканців деокупованих громад Харківської області отримали разову допомогу від Червоного Хреста у розмірі 1200 гривень.

Загалом жителям регіону виплатили понад 138 мільйонів гривень, розповіла заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

“Харківщина стала першою областю в Україні, де запустили такий проєкт. Наразі він уже завершується”, – констатувала Ковальська.