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1200 гривень від Червоного Хреста: у ХОВА попередили про завершення проєкту

Суспільство 21:48   17.05.2023
Олена Нагорна
1200 гривень від Червоного Хреста: у ХОВА попередили про завершення проєкту

З вересня 2022 року понад 115 тисяч мешканців деокупованих громад Харківської області отримали разову допомогу від Червоного Хреста у розмірі 1200 гривень.

Загалом жителям регіону виплатили понад 138 мільйонів гривень, розповіла заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

“Харківщина стала першою областю в Україні, де запустили такий проєкт. Наразі він уже завершується”, – констатувала Ковальська.

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Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 21:48;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З вересня 2022 року понад 115 тисяч мешканців деокупованих громад Харківської області отримали разову допомогу від Червоного Хреста у розмірі 1200 гривень.".