1200 гривен от Красного Креста: в ХОВА предупредили о завершении проекта
С сентября 2022 года более 115 тысяч жителей деоккупированных громад Харьковской области получили разовую помощь от Красного Креста в размере 1200 гривен.
В целом жителям региона выплатили более 138 миллионов гривен, рассказала заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.
«Харьковщина стала первой областью в Украине, где запустили такой проект. Сейчас он уже завершается», — констатировала Ковальская.
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 21:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С сентября 2022 года более 115 тысяч жителей деоккупированных громад Харьковской области получили разовую помощь от Красного Креста в размере 1200 гривен.".