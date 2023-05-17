1200 гривен от Красного Креста: в ХОВА предупредили о завершении проекта

С сентября 2022 года более 115 тысяч жителей деоккупированных громад Харьковской области получили разовую помощь от Красного Креста в размере 1200 гривен.

В целом жителям региона выплатили более 138 миллионов гривен, рассказала заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.

«Харьковщина стала первой областью в Украине, где запустили такой проект. Сейчас он уже завершается», — констатировала Ковальская.

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