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1200 гривен от Красного Креста: в ХОВА предупредили о завершении проекта

Общество 21:48   17.05.2023
Елена Нагорная
1200 гривен от Красного Креста: в ХОВА предупредили о завершении проекта

С сентября 2022 года более 115 тысяч жителей деоккупированных громад Харьковской области получили разовую помощь от Красного Креста в размере 1200 гривен.

В целом жителям региона выплатили более 138 миллионов гривен, рассказала заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.

«Харьковщина стала первой областью в Украине, где запустили такой проект. Сейчас он уже завершается», — констатировала Ковальская.

Читайте также: Жители Харьковщины могут получить материальную помощь по 2200 грн

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 21:48;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С сентября 2022 года более 115 тысяч жителей деоккупированных громад Харьковской области получили разовую помощь от Красного Креста в размере 1200 гривен.".