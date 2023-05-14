Live
  • Воскресенье 14.05.2023
    • Харьков
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.97
    • 🟢

Жители Харьковщины могут получить материальную помощь по 2200 грн

Общество 16:16   14.05.2023
Оксана Горун
Жители Харьковщины могут получить материальную помощь по 2200 грн

Минреинтеграции сообщило, что выплаты для жителей Харьковщины предусмотрела международная общественная организация «Мартин-Клуб».

«В Харьковской области возобновили выплаты денежной помощи для пострадавших от войны лиц. Кэш-поддержку оказывает общественная организация «Мартин-Клуб» в партнерстве с международной организацией гуманитарной помощи Mercy Corps при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию», — проинформировала пресс-служба Минреинтеграции.

По данным чиновников, помощь выплачивают в течение трех месяцев. Ее размер — 2200 грн в месяц на каждого члена семьи. Подавать заявку могут люди, не получавшие денежную помощь от других благотворительных организаций в течение последних двух месяцев.

Записаться на регистрацию можно по телефону горячей линии: 0 800 334 925. Горячая линия работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.

Читайте также: Кабмин запретил взимать долги за коммуналку: кого касается решение

Чтобы получить помощь, необходимо предоставить следующую информацию:

🔻 индивидуальный налоговый номер;

🔻номер ID-карты или паспорта;

🔻 количество членов домохозяйства;

🔻 фактическое место жительства;

🔻номер банковского счета.

Помощь будут зачислять на банковский счет одного из членов семьи.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

20:31
«Особые» отношения Ватикана с Москвой, или Чего ждать Украине от Папы Римского
13:51
На Харьковщине поддержку ВПЛ включили в областную программу социальной защиты
15:16
В Харькове разворовали 2,2 млн грн при ремонте больницы: подозревают директора
13:17
Водитель и менеджер. Кому на Харьковщине дают зарплату около 20 тысяч гривен
11:41
9-классница на Харьковщине продает свои картины на аукционах для помощи ВСУ

  • Категории: Общество, Украина, Харьков, Экономика; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Жители Харьковщины могут получить материальную помощь по 2200 грн»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 14 мая 2023 в 16:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минреинтеграции сообщило, что выплаты для жителей Харьковщины предусмотрела международная общественная организация «Мартин-Клуб»".