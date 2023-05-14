Жители Харьковщины могут получить материальную помощь по 2200 грн
Минреинтеграции сообщило, что выплаты для жителей Харьковщины предусмотрела международная общественная организация «Мартин-Клуб».
«В Харьковской области возобновили выплаты денежной помощи для пострадавших от войны лиц. Кэш-поддержку оказывает общественная организация «Мартин-Клуб» в партнерстве с международной организацией гуманитарной помощи Mercy Corps при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию», — проинформировала пресс-служба Минреинтеграции.
По данным чиновников, помощь выплачивают в течение трех месяцев. Ее размер — 2200 грн в месяц на каждого члена семьи. Подавать заявку могут люди, не получавшие денежную помощь от других благотворительных организаций в течение последних двух месяцев.
Записаться на регистрацию можно по телефону горячей линии: 0 800 334 925. Горячая линия работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.
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Чтобы получить помощь, необходимо предоставить следующую информацию:
🔻 индивидуальный налоговый номер;
🔻номер ID-карты или паспорта;
🔻 количество членов домохозяйства;
🔻 фактическое место жительства;
🔻номер банковского счета.
Помощь будут зачислять на банковский счет одного из членов семьи.
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2023 в 16:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минреинтеграции сообщило, что выплаты для жителей Харьковщины предусмотрела международная общественная организация «Мартин-Клуб»".