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Мешканці Харківщини можуть отримати матеріальну допомогу по 2200 грн

Економіка 16:16   14.05.2023
Оксана Горун
Мешканці Харківщини можуть отримати матеріальну допомогу по 2200 грн

Мінреінтеграції повідомило, що виплати для мешканців Харківщини передбачила міжнародна громадська організація “Мартін-Клуб”.

“На Харківщині поновили виплати грошової допомоги для постраждалих від війни осіб. Кеш-підтримку надає громадська організація “Мартін-Клуб” у партнерстві з міжнародною організацією гуманітарної допомоги Mercy Corps за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку”, – поінформувала пресслужба Мінреінтеграції.

За даними чиновників, допомогу виплачують упродовж трьох місяців. Її розмір – 2200 грн на місяць на кожного члена сім’ї. Подавати заявку можуть люди, які не отримували грошової допомоги від інших благодійних організацій протягом останніх двох місяців.

Записатися на реєстрацію можна за телефоном гарячої лінії: 0800334925. Гаряча лінія працює з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00.

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Щоб отримати допомогу, необхідно надати таку інформацію:

🔻 індивідуальний податковий номер;

🔻номер ID-карти або паспорта;

🔻 кількість членів домогосподарства;

🔻 фактичне місце проживання;

🔻номер банківського рахунку.

Допомогу зараховуватимуть на банківський рахунок одного із членів сім’ї.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2023 в 16:16;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мінреінтеграції повідомило, що виплати для мешканців Харківщини передбачила міжнародна громадська організація “Мартін-Клуб”".