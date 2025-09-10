Live
На пять дней с 11 сентября перекроют улицу для транспорта в Харькове

Транспорт 19:54   10.09.2025
Оксана Якушко
На пять дней с 11 сентября перекроют улицу для транспорта в Харькове Фото: ХГС

С 11 по 15 сентября транспорт не будет ходить на ул. Петропавловской, сообщает Харьковский горсовет.

Улицу Петропавловскую перекроют на участке от ул. Шевченко до пер. Большого Даниловского из-за аварийных работ на газопроводе.

Транспорт на время ремонта сможет двигаться в объезд по прилегающим улицам Матюшенко, Шевченко, пер. Большому Даниловскому.

Также 11 сентября с 9:30 до 17:00 по спуску Клочковскому не будут ходить трамваи, сообщил Харьковский горсовет.

Читайте также: Харьковчанка из-за океана пояснила, что с Трампом и где решительность стран ЕС

Автор: Оксана Якушко
