На пять дней с 11 сентября перекроют улицу для транспорта в Харькове
Фото: ХГС
С 11 по 15 сентября транспорт не будет ходить на ул. Петропавловской, сообщает Харьковский горсовет.
Улицу Петропавловскую перекроют на участке от ул. Шевченко до пер. Большого Даниловского из-за аварийных работ на газопроводе.
Транспорт на время ремонта сможет двигаться в объезд по прилегающим улицам Матюшенко, Шевченко, пер. Большому Даниловскому.
Также 11 сентября с 9:30 до 17:00 по спуску Клочковскому не будут ходить трамваи, сообщил Харьковский горсовет.
Дата публикации материала: 10 сентября 2025 в 19:54
