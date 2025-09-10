На п’ять днів з 11 вересня перекриють вулицю для транспорту в Харкові
Фото: ХМР
З 11 по 15 вересня транспорт не ходитиме на вул. Петропавлівській, повідомляє Харківська міськрада.
Вулицю Петропавлівську перекриють на ділянці від вул. Шевченка до пров. Великого Данилівського через аварійні роботи на газопроводі.
Транспорт на час ремонту зможе рухатися в об’їзд прилеглими вулицями Матюшенко, Шевченка, пров. Великим Данилівським.
Також 11 вересня з 9:30 до 17:00 по узвозу Клочківському не ходитимуть трамваї, повідомила Харківська міськрада.
- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: объезд, улица Петропавловская, Харків;
