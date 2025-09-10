Live
На п’ять днів з 11 вересня перекриють вулицю для транспорту в Харкові

Транспорт 19:54   10.09.2025
Оксана Якушко
На п’ять днів з 11 вересня перекриють вулицю для транспорту в Харкові Фото: ХМР

З 11 по 15 вересня транспорт не ходитиме на вул. Петропавлівській, повідомляє Харківська міськрада.

Вулицю Петропавлівську перекриють на ділянці від вул. Шевченка до пров. Великого Данилівського через аварійні роботи на газопроводі.

Транспорт на час ремонту зможе рухатися в об’їзд прилеглими вулицями Матюшенко, Шевченка, пров. Великим Данилівським.

Також 11 вересня з 9:30 до 17:00 по узвозу Клочківському не ходитимуть трамваї,  повідомила Харківська міськрада.

Читайте також: Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС

Автор: Оксана Якушко
