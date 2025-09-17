Восемь спасателей погибли на Харьковщине во время войны, еще 63 – ранены

В День спасателя на Харьковщине рассказали о тех, кто погиб и получил ранения во время выполнения заданий.

День спасателя в Украине отмечают 17 сентября. Во время вооруженной агрессии РФ против Украины сотрудникам ГСЧС приходится работать в крайне опасных условиях – иногда под обстрелами спасать людей и ликвидировать последствия ударов.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, за время войны погибли восемь пожарных.

«С начала полномасштабного вторжения в Харьковской области во время исполнения обязанностей погибли восемь работников ГСЧС. Еще 63 получили ранения. Во время разминирования погибли девять саперов, 49 получили травмы», – рассказал Синегубов.

Также в честь профессионального праздника сотрудники ГСЧС получили грамоты и медали.