Live
  • Ср 17.09.2025
  • Харків  +22°С
  • USD 41.18
  • EUR 48.66

Вісім рятувальників загинули на Харківщині під час війни, ще 63 – поранені

Суспільство 11:55   17.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вісім рятувальників загинули на Харківщині під час війни, ще 63 – поранені Фото: Олег Синєгубов/телеграм

У День рятівника на Харківщині розповіли про тих, хто загинув та отримав поранення під час виконання завдань. 

День рятівника в Україні відзначають 17 вересня. Під час збройної агресії РФ проти України співробітникам ДСНС доводиться працювати у вкрай небезпечних умовах – іноді під обстрілами рятувати людей та ліквідувати наслідки ударів.

Фото: Олег Синєгубов/телеграм

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, за час війни загинули вісім пожежників.

“З початку повномасштабного вторгнення на Харківщині під час виконання обов’язків загинули 8 працівників ДСНС. Ще 63 отримали поранення. Під час розмінування загинули 9 саперів, 49 дістали травми”, – розповів Синєгубов.

Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Також на честь професійного свята співробітники ДСНС отримали грамоти та медалі.

Читайте також: «Для цього просуваються у бік Харкова»: командир «Хартії» про РФ та місто

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Чергову схему з відстрочками «накрили» в Харкові: вартість «пакета послуг»
Чергову схему з відстрочками «накрили» в Харкові: вартість «пакета послуг»
17.09.2025, 12:07
“Для цього просуваються в бік Харкова”: командир “Хартії” про РФ та місто
“Для цього просуваються в бік Харкова”: командир “Хартії” про РФ та місто
17.09.2025, 11:04
У Харкові за рік поменшало АЗС на 2%: чи є дефіцит палива
У Харкові за рік поменшало АЗС на 2%: чи є дефіцит палива
17.09.2025, 11:35
Росіяни захопили ще частину Куп’янська – Deep State (карта)
Росіяни захопили ще частину Куп’янська – Deep State (карта)
17.09.2025, 10:32
Чи закріпилися ЗС РФ у Куп’янську та що на півночі області, розповів Машовець
Чи закріпилися ЗС РФ у Куп’янську та що на півночі області, розповів Машовець
17.09.2025, 09:13
Стоматологія – у кареті “швидкої”: на Харківщині запрацювала виїзна бригада
Стоматологія – у кареті “швидкої”: на Харківщині запрацювала виїзна бригада
17.09.2025, 09:52

Новини за темою:

08:21
Сім лісових пожеж намагаються загасити рятувальники – дані ДСНС
16:01
ЗС РФ завдали повторного удару по рятувальниках у Харківській області (фото)
14:06
Дитину знайшли у прифронтовому селі Харківської області – ДСНС
08:33
Горять ліси: на Харківщині гасять сім пожеж
08:08
За добу на Харківщині було 53 пожежі – що горіло, повідомили у ДСНС

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Вісім рятувальників загинули на Харківщині під час війни, ще 63 – поранені»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2025 в 11:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У День рятівника на Харківщині розповіли про тих, хто загинув та отримав поранення під час виконання завдань. ".