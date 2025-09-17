Вісім рятувальників загинули на Харківщині під час війни, ще 63 – поранені
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
У День рятівника на Харківщині розповіли про тих, хто загинув та отримав поранення під час виконання завдань.
День рятівника в Україні відзначають 17 вересня. Під час збройної агресії РФ проти України співробітникам ДСНС доводиться працювати у вкрай небезпечних умовах – іноді під обстрілами рятувати людей та ліквідувати наслідки ударів.
За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, за час війни загинули вісім пожежників.
“З початку повномасштабного вторгнення на Харківщині під час виконання обов’язків загинули 8 працівників ДСНС. Ще 63 отримали поранення. Під час розмінування загинули 9 саперів, 49 дістали травми”, – розповів Синєгубов.
Також на честь професійного свята співробітники ДСНС отримали грамоти та медалі.
Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2025 в 11:55
