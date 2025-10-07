Перепелиные и куриные яйца: что ценят покупатели в современных ТЦ METRO?

Наиболее распространенным источником белка можно считать яйца. Выбор отражает заботу о здоровье, рациональном питании и даже об окружающей среде. Именно поэтому те, кто уделяет особое внимание происхождению и способу производства, выбирают перепелиные или куриные яйца в METRO. Здесь, на полках представлена ​​украинская и европейская продукция, происхождение которой проверено и отражено в указанной на упаковке маркировке.

Если вы задумываетесь, как выбрать яйца, следует разобраться, какие факторы определяют их качество и ценность.

№1. Свежесть как главный критерий

Для гарантии качества важно принимать только свежие яйца, поэтому перед покупкой рекомендуется проверять срок годности и условия хранения. Кроме того, полезно обратить внимание на дату сортировки и отдавать предпочтение продукции, хранившейся при правильной температуре.

№2. Происхождение и условия содержания кур

Популярны два варианта:

фермерские яйца – от кур, растущих на свободном выгуле, питаются натуральным кормом без антибиотиков;

органические яйца — сертифицированные, от кур, удерживаемых с соблюдением строгих стандартов.

Такие яйца можно отличить по маркировке. На первых есть специальный экзонак и номер сертификации, а вторые имеют отметку о хозяйстве или регионе производства.

№3. Качество скорлупы и внешний вид

Однородная скорлупа свидетельствует, что яйца имеют натуральное происхождение и хранились правильно. Некоторые производители относятся к своей работе особенно ответственно и уделяют внимание даже цвету и ровности скорлупы, ведь по ней можно оценить качество корма и уровень содержания птицы.

№4. Пищевая ценность и польза для здоровья

Помимо высокого содержания белка, яйца ценны как источник омега-3, витаминов и минералов. Но не все подобные продукты могут похвастаться богатым составом. Если птица в течение жизни бедно питалась, практически не двигалась, имела плохие условия содержания, то ее яйца теряют питательность, поэтому важно выбирать производителей, которые обеспечивают птице хорошие условия содержания.

На рынке также можно найти яйца с дополнительными полезными свойствами, например, обогащенные селеном, йодом или омега-3. Их рекомендуют включать в обычный рацион для профилактики дефицитов.

№5. Влияние бренда и репутации

При покупке также важно ориентироваться на отзывы других покупателей, репутацию изготовителя и рекомендации диетологов. Репутация бренда формируется не только маркетингом, но и опытом уже пробовавших продукт, а советы специалистов гарантируют, что яйца подходят для регулярного употребления всеми членами семьи, в том числе детьми.

№6. Цена и соотношение с качеством

Покупатели готовы платить чуть больше, главное – быть уверенными в качестве. А чтобы сделать покупку еще более рациональной, следует выбирать акционные предложения или брать яйца оптом. Так цена за упаковку выходит ниже, чем при покупке одного десятка яиц.

№7. Тренд на экологичность и ответственность

Большое значение имеет не только продукт, но и его упаковка. Все больше покупателей выбирают картонные лотки и другую тару, созданную по принципам устойчивого развития. Это важный сигнал о заботе бренда об экологии.

