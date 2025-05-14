Ювелирный магазин Goldmart – доступные украшения по лояльным ценам

Возможность недорого приобрести ювелирное украшение появилась у каждого человека без исключения. Все благодаря магазину Goldmart, где есть возможность найти предложения, бывшие в использовании. Это комиссионный магазин, куда каждый желающий может сдать свои украшения и получить выплату за это. Покупатели в свою очередь получают отличную площадку для выбора ювелирных изделий.

Особенность комиссионного выкупа в том, что принимаются только оригинальные и драгоценные изделия, что подтверждено пломбами, документами, фирменными упаковками и прочими характеристиками. Со всем набором украшений можно ознакомиться на сайте https://goldmart.ua/ru, где есть разделение на категории с возможностью сделать удачный выбор под личные запросы. Каждое наименование товара проходит тщательную проверку и восстановление при необходимости.

Виды украшений

Каталог включает практически все, что есть на современном рынке украшений:

1️⃣ Кольца. Фаланговые, обручальные, помолвочные, мужские перстни и печатки;

2️⃣ Цепочки. От тоненьких до массивных, изысканных и оригинальных. Разное плетение и прочные замки помогут выбрать лучший вариант под свои задачи;

3️⃣ Кулоны. Эксклюзивные фигурные кулоны, религиозные, знаки зодиака, а также такие, которые инкрустированные драгоценными или полудрагоценными камнями;

4️⃣ Серьги. Подвески, гвоздики, пусеты, пуфы, конго, комбинируемые с разными материалами или вставками;

5️⃣ Браслеты. Изысканные цепочки или цельные жесткие украшения.

Дополнительно можно найти брошки, часы, запонки, булавки, зажимы для галстуков и многое другое.

Прием и продажа изделий

Это уникальный процесс, который включает детальный анализ и подробное изучение всех украшений, предлагаемых на комиссию. Каждая единица товара тщательно анализируется, ведь компания дорожит своей репутацией. Изделию дается комплексная оценка, после чего решается – выкупать его или нет.

Некоторые изделия могут иметь некоторые дефекты или проблемы, поэтому все это устраняется несколькими действиями:

🔹 рихтовка и восстановление геометрии;

🔹 полировка и шлифовка;

🔹 очистка паром или ультразвуковая мойка;

🔹 родирование;

🔹 проверка соответствия пробы металла и вставок.

Любые дефекты, следы использования либо износа, а также потертости устраняются. Это позволит с уверенностью выставить украшение в каталог и продать его с предоставлением клиенту гарантии.

Преимущества б/у украшений

Некоторые покупатели уверены, что такие изделия имеют скрытые дефекты, а были проданы владельцами из-за наличия поломок или заводского брака. Множество предложений в каталоге – это изделия, которые ни разу не носились, а были проданы по разным личным причинам, включая финансовые проблемы. У каждого появляется возможность существенно сэкономить и на сэкономленные деньги купить еще одно украшение либо выбрать какой-нибудь аксессуар для образа и оригинального стиля.

Допускается резерв украшений на 3 дня, что позволит дополнительно оценить возможности покупки и еще что-то подобрать. Каждое украшение дополнено детальными характеристиками и параметрами, а для наглядности предусмотрены реальные фотографии.