Перепелині та курячі яйця: що цінують покупці в сучасних ТЦ METRO?

Найпоширенішим джерелом білка можна вважати яйця. Вибір відображає турботу про здоров’я, раціональне харчування і навіть про навколишнє середовище. Саме тому ті, хто приділяє особливу увагу походженню та способу виробництва, вибирають перепелині або курячі яйця в METRO. Тут, на полицях представлена українська та європейська продукція, походження якої перевірено ТА відображено в зазначеному на упаковці маркуванні.

Якщо ви замислюєтеся, як вибрати яйця, варто розібратися, які фактори визначають їх якість і цінність.

№1. Свіжість як головний критерій

Для гарантії якості важливо брати тільки свіжі яйця, тому перед покупкою рекомендується перевіряти термін придатності та умови зберігання. Крім того, корисно звернути увагу на дату сортування і віддавати перевагу продукції, яка зберігалася при правильній температурі.

№2. Походження та умови утримання курей

Популярними є два варіанти:

фермерські яйця — від курей, які ростуть на вільному вигулі, харчуються натуральним кормом без антибіотиків;

органічні яйця — сертифіковані, від курей, яких утримують з дотриманням суворих стандартів.

Такі яйця можна відрізнити за маркуванням. На перших є спеціальний екознак і номер сертифікації, а другі мають позначку про господарство або регіон виробництва.

№3. Якість шкаралупи та зовнішній вигляд

Однорідна шкаралупа свідчить про те, що яйця мають натуральне походження та зберігалися правильно. Деякі виробники ставляться до своєї роботи особливо відповідально й приділяють увагу навіть кольору та рівності шкаралупи, адже за нею можна оцінити якість корму та рівень утримання птиці.

№4. Харчова цінність і користь для здоров’я

Крім високого вмісту білка, яйця цінні як джерело Омега-3, вітамінів і мінералів. Але не всі подібні продукти можуть похвалитися багатим складом. Якщо птах протягом життя бідно харчувався, практично не рухався, мав погані умови утримання, то його яйця втрачають поживність, тому важливо вибирати виробників, які забезпечують птаху хороші умови утримання.

На ринку також можна знайти яйця з додатковими корисними властивостями, наприклад, збагачені селеном, йодом або Омега-3. Їх рекомендують включати в повсякденний раціон для профілактики дефіцитів.

№5. Вплив бренду та репутації

При покупці також важливо орієнтуватися на відгуки інших покупців, репутацію виробника та рекомендації дієтологів. Репутація бренду формується не тільки маркетингом, але й досвідом тих, хто вже пробував продукт, а поради фахівців гарантують, що яйця підходять для регулярного вживання всіма членами сім’ї, у тому числі дітьми.

№6. Ціна і співвідношення з якістю

Покупці готові платити трохи більше, головне — бути впевненими в якості. А щоб зробити покупку ще більш раціональною, варто вибирати акційні пропозиції або брати яйця оптом. Так ціна за упаковку виходить нижчою, ніж при покупці одного десятка яєць.

№7. Тренд на екологічність і відповідальність

Велике значення має не тільки сам продукт, але й його упаковка. Все більше покупців вибирають картонні лотки та іншу тару, створену за принципами сталого розвитку. Це важливий сигнал про турботу бренду про екологію.

Переваги покупки преміумяєць в сучасних торгових центрах

У METRO покупці отримують все, що важливо для впевненості у своєму виборі: суворий контроль якості, широкий асортимент брендів, гарантію прозорого походження продукції та високі вимоги до її зберігання. А додатковим бонусом є вигідні умови для сегмента HORECA, постійно оновлюваний акційний каталог зі знижками на продукти, можливість запастися яйцями оптом і оформити зручну доставку.

Яйця преміум якості для вашої кухні

Масове виробництво істотно позначилося на якості харчування, тому важливо відповідально підходити до того, що ми їмо щодня. Є місце, де завжди можна зробити корисні покупки на вигідних умовах! Запрошуємо вас купити яйця в METRO, щоб отримати свіжий, перевірений і корисний продукт для всієї родини.