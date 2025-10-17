Полиция ищет напавшего с топором на автомат с бесплатной водой в Харькове 📹

Полицейские завели дело на мужчину, который топором порубил автомат с бесплатной питьевой водой в Шевченковском районе Харькова.

Сообщение о повреждении корпуса водомата по улице Ахсарова правоохранители получили еще 13 октября, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«На месте происшествия полицейские провели осмотр автомата, в ходе которого обнаружили механические повреждения в виде прорезов», — говорится в публикации.

Видео из Telegram-каналов

Правоохранители начали досудебное расследование по ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Личность нападавшего на водомат устанавливают.

Напомним, в августе в мэрии сообщали, что в Харькове уже работает 29 бюветов с бесплатной питьевой водой. Тогда анонсировали второй этап проекта, в рамках которого планировали установить еще 41 водомат. Бюветы нанесены на карту. Найти их можно через городской чат-бот «Харьков – твой дом».