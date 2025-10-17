Полиция ищет напавшего с топором на автомат с бесплатной водой в Харькове 📹
Полицейские завели дело на мужчину, который топором порубил автомат с бесплатной питьевой водой в Шевченковском районе Харькова.
Сообщение о повреждении корпуса водомата по улице Ахсарова правоохранители получили еще 13 октября, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«На месте происшествия полицейские провели осмотр автомата, в ходе которого обнаружили механические повреждения в виде прорезов», — говорится в публикации.
Видео из Telegram-каналов
Правоохранители начали досудебное расследование по ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
Личность нападавшего на водомат устанавливают.
Напомним, в августе в мэрии сообщали, что в Харькове уже работает 29 бюветов с бесплатной питьевой водой. Тогда анонсировали второй этап проекта, в рамках которого планировали установить еще 41 водомат. Бюветы нанесены на карту. Найти их можно через городской чат-бот «Харьков – твой дом».
Читайте также: Как восстанавливают дом на Ужвий в Харькове, показали в горсовете (фото)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: водомат, новости Харькова, полиция Харьковской области;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Полиция ищет напавшего с топором на автомат с бесплатной водой в Харькове 📹», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 октября 2025 в 21:09;