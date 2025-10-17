Поліція розшукує нападника на автомат із безплатною питною водою в Харкові 📹

Полісмени порушили справу на чоловіка, який сокирою порубав автомат із безплатною питною водою у Шевченківському районі Харкова.

Повідомлення про пошкодження корпусу водомату на вулиці Ахсарова правоохоронці отримали ще 13 жовтня, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.

“На місці події поліцейські провели огляд автомата, під час якого виявили механічні пошкодження у вигляді прорізів”, – йдеться у публікації.

Відео з телеграм-каналів

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Особу нападника на водомат встановлюють.

Нагадаємо, у серпні в мерії повідомляли, що у Харкові вже працює 29 бюветів із безплатною питною водою. Тоді анонсували другий етап проєкту, в межах якого планували встановити 41 водомат. Бювети нанесені на карту. Знайти їх можна через міський чат-бот «Харків – твій дім».