В Высочанской громаде под Харьковом собирали ветеранов и их семьи
Встреча с ветеранами и членами их семей состоялась в Высочанской громаде Харьковского района в рамках акции «Турбота поруч».
В мероприятии также приняли участие представители местного самоуправления, управления по делам ветеранов ХОВА, ветеранского пространства «Пліч-о-пліч», социальных служб и специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц, сообщает пресс-служба областной военной администрации.
Участники получили разъяснения по реализации ветеранской политики в регионе, механизмам социальной защиты, возможностям психологической реабилитации и медицинского обеспечения, в частности по программе «Доступные лекарства». Также присутствующим предоставили информацию о защите прав семей военных, пропавших без вести и пленных, возможностях профессионального обучения, трудоустройства и пенсионного обеспечения ветеранов. Кроме этого, участники получили индивидуальные консультации и помощь в оформлении необходимых обращений.
«Для нас важно не только услышать потребности ветеранов, но и сразу реагировать на них конкретными решениями. Выездные встречи показывают, где нужно усилить комплексную программу поддержки ветеранов и семей погибших героев в Харьковской области и какие нормативные изменения необходимы уже сейчас», – подчеркнула замначальника ХОВА Вита Ковальская.
По данным Единого государственного реестра ветеранов войны, в Высочанской громаде зарегистрировано более 500 ветеранов, среди которых – 69 человек с инвалидностью вследствие войны. Также в громаде проживают 98 семей погибших защитников и защитниц, в которых воспитываются 22 ребенка в возрасте до 18 лет.
