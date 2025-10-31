Live
В Высочанской громаде под Харьковом собирали ветеранов и их семьи

Общество 19:45   31.10.2025
Елена Нагорная
В Высочанской громаде под Харьковом собирали ветеранов и их семьи Фото: ХОВА

Встреча с ветеранами и членами их семей состоялась в Высочанской громаде Харьковского района в рамках акции «Турбота поруч».

В мероприятии также приняли участие представители местного самоуправления, управления по делам ветеранов ХОВА, ветеранского пространства «Пліч-о-пліч», социальных служб и специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц, сообщает пресс-служба областной военной администрации.

Участники получили разъяснения по реализации ветеранской политики в регионе, механизмам социальной защиты, возможностям психологической реабилитации и медицинского обеспечения, в частности по программе «Доступные лекарства». Также присутствующим предоставили информацию о защите прав семей военных, пропавших без вести и пленных, возможностях профессионального обучения, трудоустройства и пенсионного обеспечения ветеранов. Кроме этого, участники получили индивидуальные консультации и помощь в оформлении необходимых обращений.

«Для нас важно не только услышать потребности ветеранов, но и сразу реагировать на них конкретными решениями. Выездные встречи показывают, где нужно усилить комплексную программу поддержки ветеранов и семей погибших героев в Харьковской области и какие нормативные изменения необходимы уже сейчас», – подчеркнула замначальника ХОВА Вита Ковальская.

По данным Единого государственного реестра ветеранов войны, в Высочанской громаде зарегистрировано более 500 ветеранов, среди которых – 69 человек с инвалидностью вследствие войны. Также в громаде проживают 98 семей погибших защитников и защитниц, в которых воспитываются 22 ребенка в возрасте до 18 лет.

Читайте также: Ветеранов и их семьи собирали на Чугуевщине: какие вопросы решали

Автор: Елена Нагорная
