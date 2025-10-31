Live
  • Пт 31.10.2025
У Височанській громаді під Харковом збирали ветеранів та їхні родини

Суспільство 19:45   31.10.2025
Олена Нагорна
У Височанській громаді під Харковом збирали ветеранів та їхні родини Фото: ХОВА

Зустріч із ветеранами та членами їхніх сімей відбулася у Височанській громаді Харківського району в межах акції «Турбота поруч».

У заході також взяли участь представники місцевого самоврядування, управління у справах ветеранів ХОВА, ветеранського простору «Пліч-о-пліч», соціальних служб та фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

Учасники отримали роз’яснення щодо реалізації ветеранської політики в регіоні, механізмів соціального захисту, можливостей психологічної реабілітації та медичного забезпечення, зокрема за програмою «Доступні ліки». Також присутнім надали інформацію щодо захисту прав родин військових, зниклих безвісти та полонених, можливостей професійного навчання, працевлаштування і пенсійного забезпечення ветеранів. Окрім цього, учасники отримали індивідуальні консультації та допомогу в оформленні необхідних звернень.

«Для нас важливо не лише почути потреби ветеранів, а й відразу реагувати на них конкретними рішеннями. Виїзні зустрічі показують, де потрібно посилити комплексну програму підтримки ветеранів та родин полеглих героїв у Харківській області й які нормативні зміни необхідні вже зараз», – наголосила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

За даними Єдиного державного реєстру ветеранів війни, у Височанській громаді обліковується понад 500 ветеранів, серед яких – 69 осіб з інвалідністю внаслідок війни. Також у громаді проживають 98 родин загиблих захисників і захисниць, в яких виховують 22 дитини віком до 18 років.

Читайте також: Ветеранів та їхні родини збирали на Чугуївщині: які питання вирішували

Автор: Олена Нагорна
