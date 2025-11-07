Об обстрелах и разрушениях Харькова Терехов рассказал в Страсбурге

Мэр Харькова Игорь Терехов выступил на сессии Еврометрополии Страсбурга, сообщает горсовет.

В мероприятии участвовали депутаты Еврометрополии Страсбурга, которая состоит из 32 муниципалитетов и собственно Страсбурга.

Игорь Терехов поблагодарил народ Франции за последовательную поддержку Украины в гуманитарной сфере, отраслях транспорта, безопасности, энергетики. Мэр рассказал о разрушениях жилых домов, учебных заведений, атаках врага на объекты критической инфраструктуры.

По словам Игоря Терехова, несмотря на трудности военного времени, городская власть внедряет инициативы для поддержки населения. Харьковчане бесплатно пользуются общественным транспортом, а бизнес был освобожден от всех местных налогов и сборов для сохранения оборотных средств.

«Несмотря на все ежедневные вызовы и тяжелые обстоятельства настоящего дня, Харьков продолжает жить, работать и даже развиваться. Мы делаем все возможное, чтобы наладить нормальную жизнь, чтобы люди, которые вынужденно уехали в другие города или страны, могли и хотели вернуться домой», — отметил Игорь Терехов.

Во время сессии депутаты приняли решение о подписании соглашения о партнерстве между Харьковским городским советом, Еврометрополией Страсбурга, а также муниципалитетами городов Страсбург и Кель (Германия).

«Для нас честь принимать мэра многострадального Харькова на сессии Еврометрополии. Ваш город – символ храбрости и принадлежности Украины к Европе. Мы не можем оставаться в стороне от беды украинского народа, поэтому наше партнерство должно быть эффективным», — подчеркнула президент Еврометрополии Страсбурга Пия Имбс.

Мэр Страсбурга Жанна Барсегян обозначила основные направления будущего сотрудничества.

«В наших интересах усиливать взаимодействие с Харьковом. Мы хотим предпринимать конкретные действия. В дальнейшем мы будем работать для поддержки молодежи, экономического развития, совершенствования образования, очистки воды и т. д.», — подытожила Жанна Барсегян.

Депутаты Еврометрополии Страсбурга продемонстрировали осведомленность о сложной военной ситуации, от которой ежедневно страдают харьковчане. В частности, они выразили слова поддержки городу в связи с недавним террористическим вражеским ударом по частному детсаду. Они также выразили солидарность и готовность к дальнейшей поддержке Харькова.

«Решение об утверждении соглашения о партнерстве с Харьковом – это не просто символический жест, а мощный политический акт, выбор солидарности и открытости. Наши действия способствуют утверждению культуры мира, напоминая, что братство между народами – это не абстракция, а обязанность. Особенно для тех, кто на собственном опыте знает, что такое разрушительная сила войны», — подчеркнула член Еврометрополии Страсбурга Юлия Тюран.

